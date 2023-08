Guida con patente falsa: Polizia denuncia 38enne straniero

Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura, impegnati nei normali servizi di pattugliamento e di controllo del territorio, hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica tale O.N., 38enne cittadino nigeriano, per il reato di uso di atto falso – patente falsa

Il fatto è avvenuto all’incirca alle ore 14,

allorquando, durante l’effettuazione di un Posto di controllo predisposto lungo Corso SS. Felice e Fortunato, i Poliziotti hanno notato una autovettura che procedeva molto lentamente, intralciando il traffico.

Fermata l’auto e richiesti i documenti al guidatore, costui, molto tranquillamente ed assolutamente collaborativo al momento del controllo, per l’identificazione esibiva una patente di guida rilasciata nel mese di marzo dello scorso anno dalle Autorità Polacche, regolarmente firmata e contenente i suoi dati anagrafici e la sua fotografia.

Insospettiti anche dal fatto che il soggetto non conoscesse assolutamente la lingua polacca, da un più approfondito controllo effettuato sul documento, gli Agenti si accorgevano della difformità della Patente in quanto difforme dagli specimen conosciuti e forniti dalle Autorità competenti della Polonia, nonché mancante di alcuni elementi di sicurezza.

Richiesto in merito, O.N. non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione riguardo a tali circostanze e, per tale motivo, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura, dove, dopo la corretta identificazione e la stesura degli atti di Polizia Giudiziaria, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di Falsità materiale commessa dal privato.

Questura di Vicenza – Comunicato Stampa del 17 Agosto 2023

Questure

In ognuno dei capoluoghi di provincia c’è una questura, il più conosciuto tra gli uffici territoriali della Polizia di Stato.

Al suo vertice si trova il questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza. Per saperne di più sul questore

Normalmente in una questura ci sono due Divisioni: la Polizia anticrimine, di cui fa parte la Squadra Mobile e la Polizia amministrativa e sociale, nonché cinque uffici direttivi: l’Ufficio di gabinetto, l’Ufficio del personale, la Digos, l’Ufficio amministrativo-contabile e l’Ufficio sanitario.

La struttura interna varia comunque in base alla grandezza ed alla particolarità della città in cui si trova, infatti differenti modelli organizzativi rispondono all’esigenza di combattere forme di criminalità più complesse o radicate nel territorio.

In alcuni comuni e nei quartieri delle grandi città esistono i Commissariati, che dipendono dalle questure e ne riproducono in piccolo lo schema organizzativo interno. Sono diretti da personale appartenente al ruolo dei funzionari.

Da segnalare infine che sul territorio di competenza della questura possono essere presenti anche Posti di polizia, che si occupano principalmente di controllo del territorio e dell’accettazione delle denunce.

