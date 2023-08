Bassano del Grappa: 19 agosto giornata intensa per Bmotion DANZA

Bassano del Grappa. Sabato 19 agosto, un fine settimana dedicato alla DANZA con performance, classi aperte, momenti di approfondimento con artisti e operatori a partire dalle 16.30 tornano i Dance Well Dancers coreografati da Mia Habib, i Collettivo Cinetico, dalla Grecia Ioanna Paraskevopolou, Parini Secondo e Luna Cenere

Entra nel vivo con un fine settimana intenso, B.Motion Danza, a Bassano del Grappa la sezione dedicata ai linguaggi del contemporaneo che fino al 20 agosto si concentra sulla danza: uno spazio di performance in prima nazionale, attività di formazione, e incontri a livello internazionale per la scena emergente della danza contemporanea.

La giornata si apre il mattino alle 9 con una classe Dance Well ai Giardini Parolini aperta a tutti, cittadini, danzatori, artisti, operatori, per danzare insieme e condividere la pratica. A seguire, sempre ai Giardini dalle 10.30 incontri aperti al pubblico con gli artisti, condotti dalla drammaturga e ricercatrice Ariadne Mikou, che sabato incontrerà il coreografo italiano, basato a Tel Aviv, Andrea Costanzo Martini.

Spettacolo delle 16.30

Gli spettacoli iniziano poi alle 16.30 con la replica per i Dance Well dancers nello spettacolo How to. A Score. Bassano della coreografa norvegese Mia Habib, dalle ore 16.30 nella Palestra del Liceo Brocchi; una prima nazionale, prodotta de Operaestate Festival e realizzata con il sostegno dell’Ambasciata di Norvegia in Italia, dedicata ai temi del lutto e dell’ecologia, completata da un “archivio vivente” del progetto, creato dallo scenografo Liam Al Zafari.

Prima Nazionale alle 18.30

Alle 18.30 alla Chiesa di San Giovanni Prima Nazionale per Collettivo Cinetivo/ Francesca Pennini in Urutau extintion party. L’Urutau (in italiano il Nittibio) è un uccello sudamericano con una genetica filosofica, familiare al Manifesto Cannibale di CollettivO CineticO: notturno, sta immobile tutto il giorno in posture improbabili, si mimetizza somigliando agli alberi, vede tenendo gli occhi chiusi ed è praticamente tutto bocca. A lui è dedicata questa performance: un ibrido tra un rito sacrificale e un rave party congelato.

Sono artisti e artiste, persone, esseri vi­venti che si allenano alla telepatia valicando la soglia tra spazio scenico e spazio contemplativo come in un passaggio di stato della materia e dello sguardo. Tutto è fermo, eppure si genera un racconto per sottrazione, una narrazione intima e tremante. È una maratona senza chilometri, una metamorfosi ascetica che dedica il suo eroismo silenzioso ad una tifoseria in apnea. Urutau è l’occasione di condividere una condizione dei corpi studiata durante il processo creativo, di innescare una reazione chimica con una componente fondamentale: lo sguardo. Coprodotto da Operaestate in collaborazione con Centrale Fies.

Alle 20 un’altra Prima Nazionale

A seguire alle ore 20 ci si sposta al CSC San Bonaventura per la Prima Nazionale di MOS dell’artista greca Ioanna Paraskevopoulou. MOS è un gioco scenico, che nasce dalle numerose relazioni tra movimento, suono e immagine. A ispirare la creazione, il cosiddetto “coconut effect” (letteralmente “effetto noce di cocco”), un’espressione che indica un suono non realistico aggiunto, nella produzione di video, per aggiungere sfumature ad azioni quotidiane, creando un mix che sembra realistico e che viene creato da oggetti trasformati in media musicali.

In scena, due performer, Georgios Kotsifakis, e Ioanna Paraskevopoulou, giocano con una serie di video, cercando di dare a ciascuno la propria interpretazione sonora, dando vita a un’esperienza uditiva che viene intensificata, distorta, messa in pausa e ripetuta, e offrendo il proprio adattamento di una sceneggiatura cinematografica inaspettata. Il pubblico, invitato a cercare connessioni tra suono e immagine, si ritrova così testimone di una colonna sonora improvvisata che si crea in diretta, anziché in uno studio di registrazione.

Continuazione della serata

La serata continua poi nello spazio esterno de Teatro Remondini, dove alle 21 va in scena Speed di Parini Secondo. Speeed è un progetto coreografico e musicale che prende avvio da una ricerca artistica sui fenomeni dell’Eurobeat e dello stile di danza Para Para, diffuso negli anni 90 nei club di Tokyo. Ispirandosi ai gesti sovraeccitati dei ritmi Eurobeat, le danzatrici – Camilla Neri, Martina Piazzi, Fran­cesca Pizzagalli, Bianca Berger – creano una coreografia in cui movimenti e combinazioni di gesti ispirati all’animazione giapponese, coinvolgono il pubblico in un turbinio di entusiasmo, riportandolo direttamente nei club della Tokyo degli anni ’90, gettando una nuova luce sul tema del repertorio e sull’uso di internet come un grande archivio accessibile a chiunque.

Segue

A seguire, all’interno del Teatro Remondini alle 21.30 la coreografa Luna Cenere, definita “Rivelazione della scena nazionale” l’artista napoletana presenta il suo lavoro Zoè. Il lavoro è la costruzione di uno spazio in cui una piccola comunità è riportata al grado zero della vita. Uno spazio di ‘riflessione’ sul corpo e sull’esistenza che nella sua nudità si offre allo sguardo, umana, animale, spersonalizzata, acefala.

In questo lavoro i corpi si fanno a loro volta spazio, architettura e paesaggio in costante trasformazione.

Ed emergono domande di tipo politico, sociale, culturale, strettamente legate al tema del corpo contemporaneo, alle quali il processo non ha il compito di rispondere, ma piuttosto di farle emergere.

A causa della ridotta capienza degli spazi, si consiglia la prenotazione.

Info e biglietti: Biglietteria del festival, Via Vendramini 35, Bassano del Grappa – 0424524214.

