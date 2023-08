Vicenza, senza fissa dimora, sindaco Possamai: “Puntiamo a un tetto per tutti”

“Abbiamo potenziato le unità di strada e i progetti contro le dipendenze. Gli irregolari vanno allontanati anche dialogando con i consolati”

“A luglio dell’anno scorso le persone che dormivano per strada erano in media 45.

Ad aprile di quest’anno 46.

Oggi, grazie a un capillare lavoro che abbiamo richiesto alla polizia locale e agli operatori di strada, siamo a quota 21.

Ma il problema resta serio.

Il nostro obiettivo è riuscire a proporre a tutte le persone che vivono in situazione di grave marginalità un tetto e un progetto di vita da cui ripartire”.

Così il sindaco Giacomo Possamai ha commentato i dati che riguardano i senza fissa dimora in città.

Questo dopo aver accompagnato gli agenti delle pattuglie antidegrado nel giro quotidiano di controllo del centro storico, a cui ogni mattina segue l’attività di pulizia delle zone di bivacco notturno curata da Aim.

“Per cercare di contenere al massimo questo fenomeno – ha detto il sindaco – abbiamo attivato una strategia che coniuga il potenziamento dell’accoglienza notturna con un’attività di sostegno contro le dipendenze da alcol e droga e la ferma richiesta di rimpatrio per gli irregolari che delinquono.

Aver dimezzato in due mesi il numero dei senzatetto che bivaccano all’aperto dimostra che questa è la strada giusta.

Ma per puntare a ridurlo ulteriormente ci serve l’aiuto di tutti:

chi ha appartamenti liberi li metta a disposizione di coloro che, tra gli ospiti delle strutture di accoglienza, hanno un lavoro e possono pagare regolarmente l’affitto, in modo da liberare posti letto per i senzatetto.

Sul sito del Comune è possibile trovare i due avvisi pubblici con i quali chiediamo di mettere a disposizione appartamenti in affitto.

Chiediamo inoltre di non fare più l’elemosina ai tossicodipendenti per strada.

Non solo facciamo loro del male perché usano quei soldi per comprarsi la droga, ma contribuiamo a richiamare in città altri soggetti problematici, interessati alla piazza di Vicenza

sia per il basso costo degli stupefacenti

sia per i facili guadagni da accattonaggio”.

Vicenza – I dati

I dati del monitoraggio dei senza fissa dimora che dormono all’aperto rilevavano, a luglio del 2022, una media di 45 presenze, con punte di 13 persone a Campo Marzo e 8 a Monte Berico.

Ad aprile di quest’anno i senzatetto risultavano essere 46, di cui 18 a Campo Marzo e 6 a Palazzo Chiericati.

Nei primi 10 giorni di agosto dormono all’aperto in media 21 persone, di cui 3 al Chiericati, 3 in corte dei Bissari e nei pressi della Basilica Palladiana, 2 a Monte Berico e 2 a Campo Marzo.

Complessivamente sono però ancora circa 40 le persone che, pur non bivaccando tutte per strada, vivono ai margini della società, spesso con problemi di tossicodipendenza e alcol.

In questa fase sono proprio queste a dare i principali problemi, in particolare con l’accattonaggio molesto in centro storico.

Polizia locale e unità di strada (2 comunali e 7 delle associazioni di volontariato del territorio) le intercettano quotidianamente, instaurando un rapporto di conoscenza che punta a inserirle in programmi di sostegno e recupero.

Il potenziamento dei servizi di sostegno

Per rendere più efficace l’attività di contatto dei senzatetto, a luglio di quest’anno la giunta ha raddoppiato il servizio degli operatori di strada comunali, che passa da 12 a 24 ore settimanali.

Inoltre è stato potenziato il servizio educativo di strada dedicato ai senza fissa dimora tossicodipendenti: da 21 ore a 42 ore settimanali.

Proprio l’intensificazione dell’attività dell’unità di strada ha permesso, a luglio, di effettuare 8 nuove accoglienze nella struttura di via Giordano.

Si tratta di persone che bivaccavano soprattutto nel portico di Palazzo Chiericati dove attualmente sono rimasti un paio di senza fissa dimora.

Oltre agli spazi comunali di via Giordano e di contra’ San Marco, che attualmente sono saturi, Caritas Diocesana Vicentina mette a disposizione 38 posti letto per uomini.

L’associazione Papa Giovanni XXIII è presente con la Capanna di Betlemme di Cavazzale.

Le mense del Mezzanino e di Caritas,

il servizio docce e lavanderia di Caritas,

l’assistenza sanitaria gratuita di Caracol Olol Jackson

Salute Solidale

completano l’assistenza alle persone anche non residenti in situazioni di grave marginalità.

Vicenza – L’attività della polizia locale

Accanto all’attività di aggancio e sostegno delle unità di strada, è quotidiano il controllo del territorio svolto dalla polizia locale soprattutto per contrastare l’attività di microspaccio che spesso richiama a Vicenza tossicodipendenti attratti dalla disponibilità di droga a basso costo.

Da gennaio il Nucleo operativo speciale ha portato positivamente a termine 70 operazioni antidroga, utilizzando in 30 casi anche le telecamere di sorveglianza.

Gli agenti hanno denunciato 17 persone e arrestato 7 persone per spaccio, mentre in 65 sono stati segnalati al prefetto per possesso di droga per uso personale.

Sono stati oltre 6500 i controlli eseguiti dai Nos tra bivacchi accattonaggio, contrasto allo spaccio e antidegrado.

“Oltre a potenziare le unità di strada – conclude il sindaco – puntiamo a rafforzare il controllo serale delle aree monumentali, di Campo Marzo e della zona del Quadrilatero.

Su stupefacenti e bivacchi intendo inoltre richiedere l’indizione di un Comitato per l’ordine e la sicurezza per promuovere un maggior coordinamento tra le forze in campo.

Infine mi adopererò per aprire, in collaborazione con prefetto e questore, un dialogo con i consolati dei Paesi che faticano a rimpatriare cittadini irregolari che delinquono e che pertanto devono essere espulsi dal nostro territorio”.

Fonte Comune di Vicenza