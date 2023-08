Sofia Andreatta: Vicenza Volley completa il roster

Serie B1 femminile girone B, Vicenza Volley completa il roster con Sofia Andreatta

Il libero classe 2006 è al suo terzo anno in biancorosso dopo il biennio in Under 18 e B2

Vicenza Volley chiude il cerchio della rosa che affronterà il prossimo campionato di B1 femminile annunciando il secondo libero Sofia Andreatta.

Nata il 30 aprile 2006 a Castelfranco Veneto (Treviso),

la giocatrice – originaria di San Zenone degli Ezzelini e alta 1 metro e 65 centimetri – è al suo terzo anno in biancorosso dopo il biennio giocando under 18 e B2 nelle fila di Vicenza Volley.

In precedenza, si era avvicinata al volley all’età di sei anni a Mussolente per poi crescere per un lungo ciclo all’Ezzelina Carinatese.

Ora il terzo anno nel sodalizio del presidente Andrea Ostuzzi, con la prima avventura personale nel campionato di B1.

“Per me – racconta Sofia – è un percorso di crescita che prosegue.

Con la società mi son sempre trovata bene e sono contenta di difendere nuovamente i colori di Vicenza Volley. Per me sarà un’esperienza nuova, la prima con una squadra di “grandi” e sarà sicuramente utile per migliorare.

Farlo vicino a casa e in una società e in un ambiente che conosco sono rassicurazioni non da poco per una ragazza giovane come me. In questi anni a Vicenza Volley mi sento migliorata in ricezione dove forse peccavo maggiormente, mentre la difesa mi è sempre risultata più naturale.

Ora sono pronta a imparare più possibile da tutti; dalla B2 alla B1 è un bel gradino, ma non mi tiro indietro davanti alle sfide”.

“Sofia – commenta coach Mariella Cavallaro –

è un giovanissimo libero classe 2006, un altro innesto che proviene direttamente dal vivaio di Vicenza Volley.

Ha ottenuto importanti risultati nel panorama giovanile sia a livello provinciale sia regionale. Inoltre, ha già giocato tre campionati di B2 e ciò la rende un elemento tecnicamente pronto a cimentarsi in un campionato superiore.

Sofia è una grande lavoratrice, una ragazza tenace e determinata: sicuramente sarà un valido elemento in questo gruppo completamente nuovo”.

VICENZA, 16 AGOSTO 2023

Nella foto, Sofia Andreatta (Vicenza Volley)

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

