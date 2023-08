Ponte Pusterla chiuso dal 28 agosto al 3 settembre

Ponte Pusterla verrà chiuso al traffico veicolare dal 28 agosto al 3 settembre per consentire i lavori di sostituzione del porfido ammalorato.

Il porfido ammalorato viene sostituito con l’asfalto che assorbe le vibrazioni

L’intervento, atteso da diverso tempo,

ha lo scopo di rimuovere i sampietrini e di sostituirli con l’asfalto per evitare le vibrazioni sulla struttura del ponte e sugli edifici vicini causate dal passaggio di auto e mezzi pubblici sul porfido.

I lavori, programmati prima della riapertura delle scuole e delle manifestazioni previste in settembre, comporteranno la deviazione delle linee degli autobus

Per informazioni verificare il sito https://www.svt.vi.it/

In base all’andamento del cantiere,

potranno sempre transitare i pedoni su almeno uno dei due marciapiedi del ponte; le biciclette potranno attraversare il ponte esclusivamente se condotte a mano.

Contra’ San Marco sarà sempre percorribilecon direzione obbligatoria su contra’ delle Chioare e viale Rumor.

In largo Goethe è previsto il doppio senso di circolazione per consentire il quale verrà chiusa la pista ciclabile.

Infatti l’unico accesso a contra’ Vittorio Veneto, contra’ Pedemuro San Biagio, contra’ Apolloni e laterali e ai parcheggi “Fogazzaro” ed “ex Tribunale” sarà possibile da Ponte degli Angeli e Largo Goethe.

L’uscita potrà avvenire unicamente da contra’ Apolloni e contra’ Canove verso ponte degli Angeli e piazza XX Settembre, attraverso largo Goethe.

I lavori sono stati coordinati con l’intervento in Levà degli Angeli a cura di Viacqua.

Fonte Comune di Vicenza

Ponte Pusterla sul fiume Bacchiglione.

Il territorio vicentino è ricco di acque che dalle sorgenti delle Prealpi, scorrono nelle risorgive di pianura e attraversando il centro storico di Vicenza, defluiscono poi verso il mare.

Il ponte Pusterla prende il nome dall’antica porta medievale che originariamente aveva anche una piccola torre di guardia, una saracinesca e un ponte levatoio, posta tra la sponda meridionale del fiume Bacchiglione e l’inizio di contrà Porti.

Pusterla significa piccola porta e si riferisce alle dimensioni secondarie rispetto alle porte di San Pietro e San Felice, andate anch’esse perdute.

Realizzato inizialmente in legno e successivamente in pietra, più volte restaurato, venne allargato nel 1928 per le aumentate esigenze del traffico e per ricavare i marciapiedi.

Tra il 2011 e il 2012 Ponte Pusterla venne riparato e consolidato dopo essere stato lesionato dall’alluvione del 1º novembre 2010