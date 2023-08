Marano Vicentino: servono idee concrete, non vuote ideologie

Una personalità istituzionale come un Sindaco non dovrebbe avere bandiere, dovrebbe piuttosto essere il rappresentante di un’intera comunità: cosa che non succede da molto tempo a Marano Vicentino.

Da quando l’ideologia ha sconfitto il buonsenso.

Ecco allora un Sindaco che legge come offese le osservazioni inerenti lo squilibrio con cui sono state gestite le esigenze dei migranti rispetto alle problematiche subite da alcuni cittadini maranesi residenti ed operanti lungo Via Puccini.

Un Sindaco talmente assuefatto dall’esigenza di auto-assolversi che nervosamente trasforma la “Sezione Lega per Salvini Premier di Marano Vicentino” in “Circolo maranese della Lega nord Salvini”: una sequela imbarazzante di errori, che denota peraltro una scarsa conoscenza di quanto accade nel panorama politico-amministrativo intorno a lui.

Venendo dunque al tema relativo allo sgombero di abitazioni, depositi ed esercizi commerciali lungo Via Puccini, è vero che esiste una questione aperta da più di 40 anni, che riguarda però le rivendicazioni da parte del demanio sugli edifici costruiti sopra il corso d’acqua.

Ben diverso è il problema attuale, dovuto all’erosione delle spallette in cemento che sorreggono la tombinatura del Rio delle Pietre, emerso per puro caso in seguito a delle verifiche tecniche effettuate da un privato.

Chiediamo dunque a chi governa ininterrottamente

l’Amministrazione comunale da tre mandati, il primo come Vicesindaco e gli altre due come Sindaco: a chi spetta l’incombenza di verificare e controllare l’adeguatezza delle strutture adibite a svolgere funzioni di pubblica utilità?

A fronte dell’incuria in cui è palesemente precipitato il nostro paese, osserviamo con ammirazione il fatto che a Schio, un Comune a noi limitrofo, il mese prossimo si preveda di dare il via ai lavori di sistemazione di Piazza Statuto, finanziati per la metà dell’importo previsto da appositi fondi stanziati dal PNRR per opere di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Allo stesso modo, altri Comuni del circondario hanno saputo ben utilizzare fondi del PNRR per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, oltre che per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Il Comune di Marano Vicentino ha prestato attenzione a questi bandi, facendo conseguente domanda di ammissione?

Se sì, è risultato aggiudicatario di qualche somma da destinare alle opere di ripristino e valorizzazione del nostro centro storico?

Verificando oltretutto le presenze del nostro Sindaco

Marco Guzzonato alle Assemblee del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Ente dal lui spesso citato per l’individuazione di una soluzione ai problemi che abbiamo sollevato, risulta che nelle ultime cinque riunioni ufficiali abbia partecipato una sola volta.

Onestamente ci saremmo aspettati una presenza più assidua, anche a fronte delle contingenze del momento.

Appare, quindi, del tutto inappropriato che un Sindaco, peraltro a tempo pieno, dichiari:

“Siamo impegnati tutti i giorni, senza risparmiarci, per continuare a meritarci questa fiducia”.

Forse impegnati a gestire gli eventi politico-culturali che i maranesi sono costretti a subire da anni, a loro spese.

Ma non certo impegnati in una gestione coraggiosa dei beni pubblici, che altre Amministrazioni comunali adottano a favore del loro paese e dei loro cittadini.

Marano Vicentino 16 agosto 2023

Lega – Sezione di Marano Vicentino