B.Motion Danza: una seconda giornata tra “fine del mondo e lago dei cigni”

Dal 17 al 20 agosto a Bassano B.Motion Danza

Tornano Mia Habib con i Dance Well Dancers, e vanno in scena Andrea Costanzo Martini, Olga Dukhovnaya e CollettivO CineticO a partire dalle 16.00

Prosegue il ricco programma di B.Motion,

la sezione dedicata ai linguaggi del contemporaneo che fino al 20 agosto si concentra sulla danza: uno spazio di performance in prima nazionale, attività di formazione, e incontri a livello internazionale per la scena emergente della danza contemporanea.

La giornata si apre alle ore 9 al Giardino Parolini con la consueta classe Dance Well aperta a tutti, seguita, sempre al Giardino Parolini (e in caso di maltempo in Palestra Brocchi), dagli incontri con gli artisti del programma dedicati al tema del repertorio, coordinati da Ariadne Mikou, dramaturg e ricercatrice.

Il programma di spettacolo inizia alle 16.00

nella Chiesa di San Giovanni con lo spettacolo Mood Shifters del coreografo italiano Andrea Costanzo Martini, presentato con il sostegno dell’Ambasciata d’Israele.

Mood Shifters è una creazione in cui la comunicazione passa attraverso i volti delle persone: attraverso la gioia, la paura, il disgusto, la curiosità, la rabbia o la tristezza che esprimono con azioni ed espressioni, prima ancora che con il linguaggio.

Ma possono le espressioni e le emozioni essere manipolate in modo da trarne vantaggio?

In questa breve coreografia, tre danzatori condividono con gli spettatori un viaggio alla ricerca di intimità, affetto e consapevolezza.

Lo spettacolo sarà poi in replica anche alle 20.

Nuova replica anche per i Dance Well dancers nello spettacolo How to.

A Score. Bassano. della coreografa norvegese Mia Habib dalle ore 16.30 nella Palestra del Liceo Brocchi; una prima nazionale, prodotta de Operaestate Festival e realizzata con il sostegno dell’Ambasciata di Norvegia in Italia, dedicata ai temi del lutto e dell’ecologia, completata da un “archivio vivente” del progetto, creato dallo scenografo Liam Al Zafari.

Alle ore 16.30 (e in replica alle 18) al CSC San Bonaventura va in scena, parte della Selezione Aerowaves 2023, Swan Lake Solo della coreografa ucraina Olga Dukhovnaya, in prima nazionale.

Una performance che non riprende la trama del celebre Lago dei Cigni, ma che nasce dall’uso politico di questo balletto, trasmesso in televisione ogni volta che le notizie si facevano più difficili o problematiche per il regime sovietico.

Qui tutto il corpo di ballo è riunito in un solo corpo, in un assolo che parla di libertà, gioia e piacere.

La serata termina con un’altra creazione italiana:

Manifesto Cannibale di CollettivO CineticO/Francesca Pennini, in scena alle ore 21.30 al Teatro Remondini. Questo “Manifesto” nasce da una riflessione sul mondo vegetale ed è una ricerca sul tempo, sul gioco, sull’insieme di codici e convenzioni che alimentano l’atto performativo.

Eseguito dal vivo, il ciclo di Lieder Winterreise di Franz Schubert, orchestra il rito di trasformazione dei corpi: dormire e svegliarsi, prendere luce, farsi osservare e, forse, trovare nell’immobilità nuove forme di romanticismo.

Il pubblico è anche invitato ad aggiungere una propria canzone alla playlist Spotify dello spettacolo, ispirati dalla domanda: qual è il brano giusto per la fine dell’umanità?

Per costruire insieme una disco-foresta collettiva tra ninna nanne e Armageddon, tra requiem e rave parties.

A causa della ridotta capienza degli spazi, si consiglia la prenotazione.

Info e biglietti: Biglietteria del festival, Via Vendramini 35, Bassano del Grappa – 0424524214.

Tutto il programma su: https://www.operaestate.it/it/festival/bmotion/danza

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it