Soccorso alpino: due interventi a Borso del Grappa e Romano d’Ezzelino

Attorno alle 11.45 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato dalla Centrale del 118 di Treviso, per un parapendio precipitato sotto il decollo Stella Alpina a Borso del Grappa.

La pilota, una 34enne tedesca, illesa, che era rimasta sospesa su una pianta a 5 metri dal suolo, e stata calata a terra dai soccorritori risaliti con tecniche da treeclimbing.

Successivamente, verso le 13.30, una squadra è partita in direzione del sentiero 952, del Cavallo, in Valle di Santa Felicita, nel comune di Romano d’Ezzelino (VI), per un escursionista che aveva riportato una sospetta distorsione alla caviglia.

Il 52enne di Borso del Grappa (TV) è stato poi recuperato con il verricello dall’elicottero di Treviso emergenza e trasportato all’ospedale di Montebelluna.

Borso del Grappa (TV), 15 – 08 –

La storia del SASV

Il Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto, servizio regionale del corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è un’associazione di volontari. Associazione che interviene 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, su allertamento del SUEM 118, con cui è convenzionato. Convenzionato per legge, ad esso compete la risoluzione delle emergenze in montagna. Ma anche in ambiente ostile, con il recupero di persone in difficoltà o infortunate

Da sempre gli abitanti delle montagne sono stati i primi ad aiutarsi e a sostenersi in caso di bisogno, confidando in una solidarietà che è poi diventata il caposaldo del volontariato.

Fino al 1900, le strade, dove arrivavano, non portavano turisti nei paesi in quota e i rocciatori erano ancora un pugno di uomini. Ma una forma di mutuo soccorso in tutto l’arco delle Alpi e delle Prealpi esisteva già, portato da quanti conoscevano le valli e i sentieri alti perché vi conducevano le bestie al pascolo, perché seguivano le tracce della selvaggina, perché lavoravano nei boschi.

Erano loro i primi a partire se qualcuno non rientrava o se arrivava la notizia di un ferito in un dirupo. A Cortina nel 1902 si parlava già di ‘Stazioni di salvataggio’. Nel 1926 nasce a Torino il ‘Comitato di soccorso per le disgrazie alpine’. E nel 1932 il Club alpino italiano avvia le Stazioni di soccorso di 1° e 2° grado.