Ludus Musicae: Master Class pianistica del Maestro Massimo Somenzi

In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Thiene, in Villa Fabris – Ludus Musicae

Si tratta della decima edizione della Master Class pianistica tenuta dal Maestro Massimo Somenzi a Thiene .

La Master Class inizierà il 21 e terminerà il 31 Agosto.

I ragazzi partecipanti provengono da Conservatori e scuole di Musica del Veneto, in età dai 14 anni in su.

Molti di loro sono già pluripremiati a concorsi nazionali e concertisti.

Per cui all’interno della Master Class anche quest’anno ci saranno tre concerti pubblici d’altissimo livello.

Queste le serate pianistiche:

21 agosto ore 19:00 la giovane MAYA OGANYAN in Trio violino, violoncello e pianoforte con in programma musiche di Mozart, Beethoven, Liszt;

26 agosto ore 19:00 con il giovanissimo talentuoso ALBERTO ZILLI, con musiche di Debussy, Beethoven, Liszt;

31 agosto ore 18:00

CONCERTO DEGLI ALLIEVI partecipanti alla Master Class.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, con prenotazione consigliata visti i pochi posti disponibili in Villa.

Per informazioni e prenotazioni chiamare o scrivere al 339.8134559 ludusmusicae@gmail.com.

La Ludus Musicae ha avuto l’onore e la fortuna di accogliere questa Master Class fin dalla sua nascita, guidata dal grande Maestro e Artista Massimo Somenzi.

Iniziativa di alto valore culturale che da ben dieci anni ha portato nella città di Thiene bravissimi giovani musicisti e le loro famiglie.

Tutti provenienti da varie accademie nazionali ed internazionali e non meno importante l’organizzazione di concerti gratuiti delle eccellenze presenti nel percorso educativo.

Dal 2014 ad oggi nelle Master Class estive in Villa Fabris si sono svolti una trentina di concerti, conferenze, serate pianistiche e cameristiche, con giovani artisti che hanno intrapreso poi una carriera concertistica professionale di rilievo.

Fonte Ludus Musicae aps – Elena Fattambrini

Massimo Somenzi, veneziano,

ha studiato pianoforte con Maria Italia Biagi, illustre allieva di Rio Nardi e Alfredo Casella.

Si è diplomato al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale di merito vincendo inoltre il premio “M. Mazza” quale migliore allievo della Scuola di Pianoforte.

Ha studiato Musica da camera con Sergio Lorenzi, Franco Rossi e Antonio Janigro.

Si è perfezionato al “Mozarteum” di Salisburgo e alla “Association Musicale de Paris” dove ha ottenuto un “Premier Prix” di Musica da camera.

Vincitore di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, nel corso della sua intensa attività concertistica in formazioni da camera con illustri strumentisti internazionali, come solista e con orchestra, ha suonato nelle sale più prestigiose d’Italia.

Il suo repertorio comprende 450 composizioni eseguite in pubblico.

Appassionato mozartiano, ha eseguito del Salisburghese la maggior parte della musica da camera con pianoforte e dei Concerti per pianoforte e orchestra, l’integrale delle Sonate, Fantasie e Rondò per pianoforte e l’integrale delle composizioni per duo pianistico.

Ha fatto parte delle giurie di importanti Concorsi nazionali e internazionali e tiene regolarmente corsi di perfezionamento di Pianoforte e di Musica da camera in Italia e all’estero.

Massimo Somenzi è stato per 12 anni direttore del Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto e per 18 anni docente di pianoforte al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia.