Asiago: manifestazioni ed eventi da lunedi 14 a domenica 20 agosto

“I PITTORI DELLA REALTA’ Tra antico e moderno” – Asiago

Museo “Le Carceri”

La mostra di Asiago rilegge l’avventura dei “Pittori moderni della realtà”, una particolare stagione dell’arte italiana del dopoguerra. Al Museo Le Carceri le opere di Gregorio Sciltian, Pietro Annigoni, Antonio e Xavier Bueno, Giovanni Acci, Alfredo Serri e Carlo Guarnieri, insieme con due capolavori di Giorgio de Chirico.

Orari di apertura dal 27 giugno all’ 1 ottobre: Tutti i giorni ore 10-12.30 / 15.30-19, sabato fino alle ore 21.30

SCOPRI DI PIU’

14-28 agosto

Sala della Reggenza

Esposizione del gruppo Arte Insieme

Lunedì 14 agosto

Ore 17.00

Escursione “Aspettando ferragosto: aperi-pizza a Malga Verena“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 18.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Animali al tramonto – Val di Gevano, escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Martedì 15 agosto

Ore 10.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 9.00

Uscita facile con noleggio Mountain Bike incluso lungo la strada del Vecchio Trenino. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30

Escursione “Dal lupo allo scoiattolo: le tracce degli animali selvatici”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.30

Escursione “Ferragosto in alta quota: Cima Portule”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrotombola – Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne. Biglietto ridotto per tutti: 5€. Durata: 60 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Duomo San Matteo

ASIAGOFESTIVAL 57ª ed.: Concerto d’organo per l’Assunta – Ingresso libero

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione e analisi spettroscopica della cometa C/2023 E1 col telescopio Galileo (da remoto e in caso di cielo sereno) e lezione sulle comete. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ghiaccio Spettacolo

Martedì 14 agosto

Ore 21.00 Stadio del Ghiaccio

Spettacolo internazionale di pattinaggio artistico con la partecipazione straordinaria di Carolina Costner.

Ingresso a pagamento

Leggi di Più

Mercoledì 16 agosto

Ore 8.45 MECF – Museo etnografico di Foza

Escursione “Le contrade di Foza e il monte Cornone”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.30

Escursione “Cima XII sulla vetta dell’Altopiano“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività didattica presso la Sentiero dell’Acqua e visita all’annesso Museo alla scoperta dei segreti sotterranei dell’Altopiano. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

A passo d’asino tra i boschi incantati – tra le malghe di Caltrano. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Museo Le Carceri

“INTERNI D’ESTATE. TRA NATURE MORTE E PASSIONI Tecnica: chiara, albume d’uovo e pigmenti naturali” – laboratorio didattico. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 19:00 del giorno precedente. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 18.30

Escursione “Tramonto e stelle all’Altarknotto“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Mercoledì 16 agosto

Ore 14.30 Piana del Prunno

Tradizionale Festa del Prunno con tanto di giochi per bambini e l’elezione della Reginetta del Bosco.

A seguire dalle ore 21.00 presso Piazza Duomo premiazione della Reginetta del Bosco, consegna “Premio Turismo” e “Premio Anna Rasotto”. A seguire Tappa del Big Bang Company a cura di Radio Company e spettacolo pirotecnico

Giovedì 17 agosto

Ore 8.45 MECF – Museo etnografico di Foza

Escursione “La montagna di Foza tra Vaia, Grande Guerra, storia e natura”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Gita in montagna in Zona Larici con pranzo tipico in malga e visita al piccolo Caseificio. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30

Escursione “Immersi in faggeta con pranzo in rifugio”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Casa dolce casa, lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 6 anni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

I segreti del bosco – escursione antichi mestieri con il guardiaboschi. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00

Escursione “Tramonto da Bocchetta Paù“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 18.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 20.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“La fauna dei mammiferi d’Italia” serata divulgativa con Paolo Paolucci. Ingresso libero

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Laboratorio di spettroscopia durante il quale verrà spiegato come avviene lo studio delle stelle attraverso i loro arcobaleni, usando lampade di vario tipo e scomponendone i colori con degli appositi occhiali, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Venerdì 18 agosto

Ore 8.45 Baita Le Melette parcehggio nord – Gallio

Escursione “Monte Ortigara sulle orme degli alpini“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.00 Museo dell’Acqua

Visita guidata al Museo e a seguire visita guidata al sentiero didattico “Anello dell’acqua”. Prenotazioni http://www.museodellacqua7comuni.it/prenotazioni-visite-guidate

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Pic-trek-nic – escursione con pranzo in malga/rifugio o picnic autonomo. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.30 Stadio Del Ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività facile di Orienteering “Caccia al tesoro” nei boschi di Asiago. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30

Escursione “Il labirinto dei Castelloni di San Marco”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Venerdì 18 agosto

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

La vita segreta delle api – escursione e visita alla fattoria didattica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Museo Le Carceri

” STUDI E MOVENZE DI MANI Tecnica: china acquerellata su cartoncino” – laboratorio didattico. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 19:00 del giorno precedente. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 17.00

Escursione “Aperitivo in malga”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.30 Piazza Carli

Aperitivo con l’Autore incontro con Don Marco Pozza e Fabio Marchese Ragona e presentazione del libro “Alla fine è sempre all’improvviso” e “Esorcisti contro satani”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini

Ore 19.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Melodie in Malga – escursione, concerto e spuntino contadino. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Il Telescopio Spaziale James Webb – Visita alla cupola del Telescopio Galileo e osservazione da remoto, se sereno, lezione a tema. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Sabato 19 agosto

Ore 6.15 Parco Millepini

Yoga all’alba. A cura di Chandra Yoga. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente 333-9235908 chandrayoga.asiago@gmail.com

Ore 9.30

Escursione “La città di roccia di Monte Corno“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.30

Escursione “Tra malghe e guerra sul Monte Verena”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.30 Parcheggio Rifugio Val Formica

“Andar per erbe”. Escursione guidata con Antonio e Lisa Cantele in Loc. Larici alla scoperta delle erbe di alta montagna. Iscrizioni 0424-463346

Ore 10.00 Giardini di Piazza Carli

Slegar Maarket – mercatino di hobbisti altopianesi

Ore 10.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Sabato 19 agosto

Ore 17.00 Museo Le Carceri

Visite Guidate alla mostra “I PITTORI DELLA REALTA’.Tra antico e moderno”. Prenotazioni obbligatorie all’indirizzo info@museolecarceri.it entro le ore 12.00 del giorno stesso.

Ore 17.30 Piazza Duomo

Aperitivo con l’Autore incontro con Giancarlo Ferron e presentazione del libro “Il ritorno del bosco” e Daniele Zovi con il libro “Caccia al topo”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini.

Ore 20.30

Escursione “Polvere di stelle al Bisele – con telescopio. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 20.00 Museo Le Carceri

Visite Guidate alla mostra “I PITTORI DELLA REALTA’.Tra antico e moderno”. Prenotazioni obbligatorie all’indirizzo info@museolecarceri.it entro le ore 12.00 del giorno stesso.

Ore 20.30 Museo Naturalistico”Patrizio Rigoni”

Emozioni al buio – escursione notturna. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione e analisi spettroscopica della cometa C/2023 E1 col telescopio Galileo (da remoto e in caso di cielo sereno) e lezione sulle comete. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Domenica 20 agosto

Via Jacopo Scaiaro e Via Trento Trieste

Mercatino Antiquariato e Collezionismo

Forte Interrotto

Esposizione fotografica a cura del Club Fotografico Altopiano 7 Comuni

Ore 9.00 Via Busa, 106

“Visita all’orto delle piante coltivate, medicinali e aromatiche”, con Antonio Cantele. Iscrizioni 0424-463346

Ore 9.30

Escursione “I trinceroni del Monte Campolongo“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 10.00 Parco della Rimembranza

Cerimonia in ricordo dei Caduti e Dispersi in Russia

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrotombola – Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne. Biglietto ridotto per tutti: 5€. Durata: 60 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Tutti in malga! Latte, mucche e formaggio – esperienza per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Parcheggio ex seggiovie Valbella

Escursione “Cima Valbella e la battaglia dei Tre Monti”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione e analisi spettroscopica della cometa C/2023 E1 col telescopio Galileo (da remoto e in caso di cielo sereno) e lezione sulle comete. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Made in Malga – 11° edizione

1-2-3 e 8-9-10 settembre

Asiago

Due weekend gustosi dedicati alle bontà della montagna.

Made in Malga, giunto alla sua unidicesima edizione, è l’evento rivolto a tutti gli amanti del formaggio d’alpeggio che per l’occasione potranno partecipare alle numerose degustazioni dei formaggi, guidati da esperti, con l’abbinamento ai vini prodotti ad alta quota ed alle birre artigianali della montagna

Fonte Ufficio Turistico Asiago

Piazza Carli, 56 – 36012 Asiago (VI) 0424462221