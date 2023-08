Vicenza, rapporti con le comunità religiose: delega al consigliere esterno Fioravante Rossi

A Fioravante Rossi, consigliere esterno, il sindaco Giacomo Possamai ha attribuito la delega in materia di rapporti con le comunità religiose.

Nel dettaglio Rossi, oltre a fare da supporto per un’efficace gestione dei rapporti con le comunità religiose presenti a Vicenza, sarà d’aiuto per la preparazione dei prossimi grandi eventi religiosi come il Giubileo ordinario del 2025 e, in particolare, per “Un Giubileo per la rinascita – Monte Berico 2026″ in occasione del sesto centenario della prima apparizione della Vergine Maria a Vincenza Pasini sul colle di Monte Berico il 7 marzo 1426.

Il sindaco Giacomo Possamai

“Nominiamo oggi un nuovo consigliere esterno, Fioravante Rossi, che ha una elevata conoscenza e una significativa esperienza nell’ambito delle relazioni con le comunità religiose, maturate nel corso degli anni – ha commentato il sindaco Giacomo Possamai -. Riponiamo fiducia in lui per questo incarico perché ha manifestato la disponibilità a collaborare su questi temi che sono particolarmente rilevanti per la città anche in vista delle celebrazioni per “Un Giubileo per la rinascita” che culmineranno il 7 marzo 2026 per il quale ha già preso il via, grazie alla felice intuizione della precedente amministrazione, il percorso di avvicinamento con iniziative e proposte di approfondimento. Attività che proseguiranno nei prossimi mesi grazie agli incontri già avvenuti con gli altri interlocutori coinvolti nell’organizzazione”.

“Prossimamente – ha poi detto il sindaco – modificheremo i componenti dei comitati (d’onore, scientifico ed esecutivo) per l’organizzazione delle celebrazioni costituiti dalla precedente amministrazione insieme alla diocesi e ai servi di Maria del Santuario di Monte Berico. Alcuni degli incontri già avvenuti avevano proprio lo scopo di valutare come modificare i comitati, pertanto abbiamo ritenuto di nominare una persona che si dedichi agli aspetti legati al Giubileo della rinascita ma che possa anche occuparsi del Giubileo del 2025. Rossi sarà anche figura di riferimento per le comunità religiose della città”.

Il consigliere esterno Fioravante Rossi

“Sono felice di assumere questo incarico e mi impegnerò affinché il mondo religioso abbia un interlocutore che possa facilitare i rapporti con l’amministrazione. Naturalmente sarò a disposizione degli esponenti del mondo cristiano cattolico e di tutti gli altri numerosi gruppi religiosi che popolano la nostra città – ha precisato Fioravante Rossi -. Il mio impegno sarà volto anche a coinvolgere le categorie economiche che parteciperanno a vari progetti”.

La nomina non comporta alcun onere per l’amministrazione.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa