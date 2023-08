Vicenza, assessorato all’ambiente sostiene Plastic Free e Legambiente nella lotta ai rifiuti abbandonati

Rinnovo del protocollo d’intesa con l’associazione Legambiente impegnata contro l’inquinamento da plastica e adesione a “Puliamo il mondo”

Assessorato all’ambiente in prima linea contro l’abbandono dei rifiuti. È stato rinnovato il protocollo d’intesa con Plastic Free, associazione impegnata in iniziative di pulizia del territorio e di sensibilizzazione volte al contrasto dell’inquinamento causato dalla plastica. È stata inoltre approvata l’adesione alla trentunesima edizione di “Puliamo il mondo”, evento organizzato da Legambiente con clean up in tutta Italia.

“La sensibilizzazione dei cittadini sul tema dei rifiuti e dell’inquinamento ambientale prodotto dal loro abbandono – afferma l’assessore all’ambiente Sara Baldinato – passa anche attraverso delle azioni concrete di raccolta e pulizia delle aree urbane. La sinergia con associazioni come Plastic Free e Legambiente, riconosciute a livello nazionale per il loro impegno ecologico, è fondamentale per portare anche nel nostro territorio eventi sul tema dei rifiuti dall’elevato valore educativo e civico”.

Viene rinnovato quindi il protocollo d’intesa, già sottoscritto nel 2021 e nel 2022, con la sezione di Vicenza di Plastic Free. Scopo dell’associazione è sensibilizzare le persone sulla pericolosità ambientale della plastica, in particolare monouso. Plastic Free organizza clean up in diversi quartieri della città, ogni volta chiamando a raccolta numerosi volontari. Il primo clean up con Plastic Free è programmato nel quartiere dei Ferrovieri in occasione della prima giornata ecologica del 17 settembre. L’attività di informazione passa anche per le scuole, dove l’associazione propone lezioni di educazione ambientale. Grazie ai numerosi eventi organizzati in sinergia con l’amministrazione, Vicenza si è aggiudicata il titolo di Comune Plastic Free per due anni consecutivi.

Iniziativa di Legambiente il 24 settembre con: “Puliamo il mondo”

Si terrà domenica 24 settembre l’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”. Con il circolo di Vicenza, l’assessorato all’ambiente individuerà un’area dove sviluppare l’evento che coinvolgerà i cittadini nella raccolta dei rifiuti urbani. “Puliamo il mondo”, conosciuta all’estero come “Clean up the world”, grazie alla partecipazione di numerose realtà pubbliche e private, coinvolge ogni anno in tutta Italia centinaia di migliaia di volontari e si svolge con i patrocini del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dell’Unione Province d’Italia.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa