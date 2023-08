Una delegazione di guardie svizzere a Vicenza per un’amichevole calcistica

Delegazione di guardie svizzere ricevuta dalla vicesindaca Isabella Sala

Ospitata a Vicenza per un’amichevole calcistica al campo sportivo della Caserma Ederle

Una delegazione di guardie svizzere lo scorso venerdì si è recata in visita a Palazzo Trissino dove è stata accolta dalla vicesindaca Isabella Sala.

Una ventina di ragazzi, dai 18 ai 30 anni d’età, provenienti da tutti e quattro i cantoni della Svizzera – accompagnati dal coordinatore dell’iniziativa, sergente Kyle Toto presidente dell’associazione Boss che si occupa di creare occasioni ricreative per i militari – sono giunti in città per partecipare ad un’amichevole di calcio al campo sportivo della Caserma Ederle.

La vicesindaca Sala ha illustrato loro la sala Stucchi e il significato della bandiera di Vicenza decorata con due medaglie d’oro al valor militare. Bandiera esposta nell’ufficio del sindaco e li ha quindi accompagnati nella sala dove si svolgono le riunioni di giunta comunale.

I ragazzi nel pomeriggio di venerdì si sono recati in visita in centro storico, in corso Palladio e in piazza dei Signori, prima di lasciare la città per ritornare in Svizzera. Una visita è stata dedicata anche al Santuario di Monte Berico.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa