Montecchio Maggiore: alla guida senza patente e assicurazione, maxi multa da 6mila euro

Montecchio Maggiore (VI), alla guida senza patente, mai conseguita, di un’auto priva di copertura assicurativa e con il parabrezza danneggiato. Per un giovane leoniceno, responsabile di queste violazioni, è scattata una maxi sanzione da 6mila euro.

Il controllo è stato messo in atto dalla Polizia Locale dei Castelli nella serata di lunedì 7 agosto. Alle 20.30 gli agenti, impegnati nel monitoraggio di viale Europa a Montecchio Maggiore, hanno intimato l’alt a una Fiat Punto bianca.

Dagli accertamenti effettuati dalla pattuglia è emerso che A.O., cittadino ghanese di 20 anni residente a Lonigo, stava guidando il suo veicolo privo di assicurazione e senza avere mai conseguito la patente. Inoltre l’auto presentava una vistosa crepa sul parabrezza anteriore, lunga più di dieci centimetri, tale da compromettere la visibilità durante la circolazione.

La Fiat Punto è stata immediatamente posta sotto sequestro e rimossa dalla sede stradale da un carro attrezzi intervenuto su richiesta della pattuglia. Al conducente venivano quindi comminate multe per quasi 6mila euro per la guida senza patente e senza assicurazione, oltre che per la violazione relativa al dispositivo di equipaggiamento inefficiente. Nei giorni seguenti l’automobilista ha corrisposto quasi tutto l’importo delle sanzioni.

«Ringrazio le forze dell’ordine e in modo particolare la Polizia Locale dei Castelli, sempre attente nel monitorare le strade della nostra città. La loro azione garantisce sicurezza e il rispetto delle norme», dichiara il sindaco Gianfranco Trapula.

