Camera di Commercio di Vicenza: diminuiscono le produzioni e gli ordini

Per la fase espansiva dell’economia che ha caratterizzato il post-pandemia è arrivata la prima, decisa battuta di arresto: il secondo trimestre dell’anno ha visto infatti una netta contrazione di tutti i principali indicatori economici, come evidenzia l’indagine congiunturale sul settore manifatturiero realizzata dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Vicenza.

A colpire maggiormente l’attenzione è il dato sulla produzione:

-4,3% rispetto al trimestre precedente e addirittura -5,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. E la tendenza appare generale: sotto il profilo settoriale tutte le variazioni sono negative rispetto al 2° trimestre del 2022, con l’unica eccezione del settore orafo che registra una crescita su base annua del 4%.

La flessione della produzione, comunque, vede Vicenza allineata con il Veneto (-4,5% rispetto al trimestre precedente).

Di conseguenza, appare in calo anche il fatturato (-2,3% rispetto ai primi tre mesi dell’anno e -1,7% rispetto al 2022), sebbene in misura inferiore perché parzialmente compensato dall’incremento dei prezzi.

Una frenata che sembra destinata a proseguire anche nei prossimi mesi, considerando che la flessione riguarda anche gli ordini: -2,5% per quelli nazionali e -2,1% per quelli esteri, e il dato appare ancora più negativo se confrontato con lo stesso periodo del 2022 (rispettivamente -5,8% e -6,6%).

Calo della produzione, aumento cassa integrazione

Con il calo della produzione, torna a manifestarsi un aumento delle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni (CIG), che nei primi 6 mesi dell’anno sono cresciute rispetto al 2022 mostrando un mercato del lavoro con intonazione certamente positiva, ma che mostra anche elementi di parziale preoccupazione.

Diminuzione anche dei prestiti bancari

A diminuire sono anche i prestiti bancari alle imprese: al 31 maggio nel Vicentino erano pari a 13,7 miliardi di euro, -2% rispetto a fine dicembre e -4,8% rispetto a maggio 2022. Più in dettaglio, nei primi cinque mesi dell’anno l’ammontare dei prestiti al settore produttivo è diminuito nel manifatturiero (-2,1%) e nei servizi (-3,2%) mentre è in controtendenza per le costruzioni (+6,4%). Come prevedibile, la politica restrittiva della BCE ha quindi portato ad un netto restringimento del credito verso il sistema produttivo anche a causa del costo dei prestiti: il tasso medio italiano per prestiti per investimenti oltre l’anno è passato infatti in pochi mesi da meno del 2% a oltre il 4%, più che raddoppiando. Il tema del rapporto col sistema bancario resta quindi centrale ed è fonte di preoccupazione per gli extra-costi che le nostre imprese dovranno affrontare per finanziarsi.

Difficolta di reperire manodopera

Nonostante i primi segnali di frenata dell’economia, comunque, il mercato del lavoro continua a evidenziare una crescita e a evidenziare difficoltà nel reperire manodopera: a fine giugno l’occupazione nel settore manifatturiero era pari a 149.181 unità, in forte aumento sia rispetto a marzo (+1.429 unità) sia rispetto a giugno 2022: +3.401. Inoltre secondo i dati Excelsior nel periodo agosto-ottobre 2023 le imprese vicentine di tutti i settori richiederanno 22.170 nuove figure in entrata (+180 rispetto all’analogo periodo del 2022), ma l’assunzione sarà difficile in oltre metà dei casi (56%, era il 47% nello stesso periodo dello scorso anno).

L’anagrafe delle imprese

Situazione tutto sommato stabile per quanto riguarda l’anagrafe delle imprese: nel 2° trimestre infatti il saldo tra iscrizioni e cancellazioni al Registro delle Imprese è stato negativo e pari a -96 (era stato di –457 nel 1° trimestre). Conseguentemente nei primi sei mesi del 2023 si è registrata una forte riduzione delle imprese registrate, ma non considerando le “cancellazioni d’ufficio”, frutto della pulizia amministrativa degli archivi, il saldo torna ad essere leggermente positivo (+36). Su base settoriale cresce il numero di imprese nei settori delle costruzioni e dei servizi alle imprese, mentre diminuiscono le imprese del commercio e del manifatturiero.

Crisi d’impresa

In relazione all’apertura di procedure concorsuali nel 2° trimestre 2023 va tenuto conto che vi è stata una modifica normativa relativa alla composizione negoziata della crisi d’impresa: i procedimenti e le crisi d’impresa sono state complessivamente 49 mentre si è registrata una sola apertura di fallimento. Le procedure aperte nel periodo sono state quindi 50 mentre erano state 36 nel I trimestre 2023 e 23 nel II trimestre 2022. Così nei primi sei mesi del 2023 l’apertura di procedure concorsuali ha riguardato un numero più elevato di imprese rispetto all’analogo periodo del 2022 (72 imprese rispetto a 45), ma come detto tale numero è influenzato dai cambiamenti normativi.

Previsione di aumento della produzione

In questo scenario, non stupisce constatare come diminuisca anche la quota di imprenditori che prevedono un aumento della produzione nei prossimi mesi, sebbene questa rimanda elevata in valore assoluto. Più in dettaglio, a fine giugno i giorni di produzione assicurati dagli ordinativi già raccolti erano 53, un dato in netta diminuzione rispetto a quello del trimestre precedente (73). Anche il grado di utilizzo degli impianti si allontana dalla quota ottimale dell’80% e si attesta a 73,7%. La quota di imprenditori che prefigura un incremento produttivo nel breve periodo passa dal 46,1% al 36,6% (serie destagionalizzata), ma nonostante il calo tale valore resta comunque consistente.

Oltre alle irrisolte tensioni geopolitiche in Ucraina e all’apertura di nuovi fronti (ad esempio in Niger), l’economia vicentina risente in modo rilevante della recessione della Germania, primo partner commerciale della provincia e dell’aumento costo del credito che frena i nuovi investimenti e che, assieme ai fenomeni inflattivi, erode il potere d’acquisto delle famiglie.

Ufficio Stampa Camera di Commercio di Vicenza