Pro Loco Canove: presentazione del volume di Rossi Cristian

Sala polifunzionale di Canove di Roana, ore 20.00 – Dopo la presentazione, fiaccolata fino a treno, apertura della mostra “Il Treno dei Ricordi” al Museo della Grande Guerra con ingresso gratuito.

Domenica 13 agosto alle ore 20.00 il palazzetto polifunzionale di Canove ospiterà l’autore Cristian Rossi che presenterà, in occasione della mostra “Il Treno dei Ricordi”, questo nuovo volume per raccontare la storia dei caselli, la vecchia storia di una ferrovia che oggi non esiste più, romantica e meravigliosa, affascinante e nostalgica, un po’ come la vecchia e cara ferrovia di Asiago.

Tra le righe, tante storie di vita vissute da quelle tante famiglie di ferrovieri che hanno abitato dentro le migliaia di case cantoniere disperse lungo le linee ferroviarie della nostra bella Italia, dal mare ai monti.

Successivamente la presentazione sarà possibile andare a visitare gratuitamente il museo di Canove, dove è esposto il plastico del trenino.

