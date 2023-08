Consegnata la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana – Caldogno: premiati i clownterapisti indiani a Villa Caldogno

Un contesto prestigioso per un premio prestigioso.

Il sindaco di Caldogno, Nicola Ferronato, nello scenario del complesso palladiano di Villa Caldogno, ha consegnato ai rappresentanti del gruppo Dittry Dittry Dottor Clown India la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento della Presidenza della Repubblica

rende merito all’impegno sociale dei “dottori del sorriso” indiani, che in queste settimane hanno intrapreso un tour in Italia portando in vari luoghi il loro spettacolo nel segno della giocoleria e della sensibilizzazione sulla vicinanza in corsia ai piccoli malati.

Il tour ha fatto tappa anche a Caldogno, dove i Dittry Dittry Dottor Clown India sono stati ospiti dei loro “omologhi” Dottor Clown Italia, il gruppo presieduto da Evaristo Arnaldi e attivo da oltre 20 anni.

Proprio Evaristo Arnaldi, assieme a Nicola Ferronato, ha consegnato agli amici indiani anche il certificato intermedio di clownterapisti e clownterapeuti.

13 agosto 2023

Fonte Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno

I Conti Caldogno, aristocratici vicentini, diedero avvio alla costruzione di una loro dimora padronale in Caldogno, alle porte di Vicenza.

È attorno al 1565 che Angelo Caldogno, stabilì la propria residenza di campagna nella Villa fatta costruire su progetto di Andrea Palladio.

La scritta “Angelus Calidonius Luschi filius” MDLXX, ci dà la certezza che nel 1570 la villa era terminata anche con le estese decorazioni a fresco del piano nobile.

Anche se non inclusa nei “Quattro libri dell’archittetura” di Andrea Palladio, Villa Caldogno è ritenuta opera autografa dell’architetto.

Il bunker

Nel 1944 tutto il Complesso Palladiano fu requisito dall’esercito tedesco per insediarvi il comando della “Militar Saniat”.

Nel settore retrostante le Barchesse venne costruito, alla profondità di sei metri rispetto il livello della campagna circostante, un Bunker in cemento armato con locali attrezzati per ospitare malati e feriti, nonché sale operatorie.

L’esterno si presenta come una collina artificiale ricoperta da vegetazione e da piante anche di alto fusto.