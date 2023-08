Finger food anguria e caprino: ricetta estiva facile e sfiziosa

Estate richiama i cibi freschi… e Ferragosto richiama l’anguria! Abbiamo pensato alle serate estive e agli amanti di questo frutto (che si sente anche un po’ ortaggio!) per la ricetta dei finger food anguria e caprino! Piccoli appetizer realizzati con solo due ingredienti: anguria baby a cubotti (potete farli sia a quadretti che rotondi con uno stampino apposito se ne siete provvisti) e un ciuffo di crema di formaggio caprino. Il risultato? Un fresco, sorprendente, grazioso bocconcino di frutta e formaggio che in poche mosse risolverà anche un aperitivo dell’ultimo minuto organizzato in terrazza con gli amici del mare! E considerando che questo frutto-ortaggio è una cucurbitacea (provate ad assaggiare la parte bianca, che ha lo stesso sapore del cetriolo), potreste quasi organizzare un party a tema anguria coprendo quasi tutte le portate: i finger food di anguria e caprino serviti con la caipiroska all’anguria, un’insolita insalata di anguria e per finire un fresco e vivace dessert: la pizza di anguria! Le idee certamente non ci mancano, e nemmeno la voglia di festeggiare… allora iniziamo a mettere l’anguria baby in fresco!

Difficoltà: Molto facile

Preparazione: 15 min

Dosi per: 20 pezzi

Costo: Basso

INGREDIENTI

Cocomero (anguria) varietà baby (il peso di quella che si utilizza) 200 g

Caprino 160 g

Erba cipollina q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

PREPARAZIONE

Per preparare i finger food anguria e caprino, iniziate dall’anguria baby bella fredda: ne serviranno in tutto circa 200 g, quindi tagliate via la calotta, realizzate fette spesse circa 3 cm e realizzate dei tagli a una distanza di circa 3 cm l’uno dall’altro, fate la stessa operazione nell’altro verso in modo da creare un reticolo. Eliminate la parte bianca e verde e ottenete i vostri 20 cubetti, quindi con un piccolo scavino create un incavo in ciascun cubetto. Potete riutilizzare l’interno di scarto tuffandolo in una freschissima macedonia.

In una ciotola versate il formaggio caprino e l’olio extravergine d’oliva, sale e pepe; aggiungete l’erba cipollina tritata, prelevando la parte più verde e odorosa e lavorate tutto per amalgamare. Una volta ottenuta una crema omogenea, versatela in un sac-à-poche usa e getta, con bocchetta stellata da 6 mm.

Farcite ciascun cubetto con un ciuffetto di crema al caprino, spolverizzate a piacere con altra erba cipollina tritata e servite i vostri finger food anguria e caprino.

CONSERVAZIONE

Non si consiglia di conservare i finger food ma di consumarli al momento. CONSIGLIO