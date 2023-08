Vicenza, violenta lite tra vicini di casa: sequestrate diverse munizioni

Questura di Vicenza: sequestrati dalla Polizia 34 fucili, 3 pistole e 1064 munizioni a seguito di una violenta lite tra vicini.

Nella giornata di ieri gli Agenti di Polizia della questura hanno proceduto al sequestro cautelare amministrativo di 34 fucili, di 3 pistole 15 baionette, 2 pugnali, 2 daghe e 1064 munizioni a seguito di una violenta lite.

Il provvedimento di sequestro si è reso necessario a seguito degli interventi effettuati dalle pattuglie della Squadra “Volanti” dopo che erano pervenute numerose segnalazioni alla Centrale Operativa della Questura con le quali veniva riferita in maniera preoccupata che da alcuni mesi era in atto un contenzioso anche violento per il mancato rispetto dei confini della proprietà.

“Lo scopo di questi provvedimenti amministrativi di ritiro delle armi – ha tenuto a porre in evidenza il Questore Sartori – è quello di prevenire escalation di violenza tra soggetti in conflitto tra loro, con possibile utilizzo delle armi, in modo da evitare che si possano verificare vere e proprie tragedie.”

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Questure

In ognuno dei capoluoghi di provincia c’è una questura, il più conosciuto tra gli uffici territoriali della Polizia di Stato.

Al suo vertice si trova il questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza. Per saperne di più sul questore.

Normalmente in una questura ci sono due Divisioni: la Polizia anticrimine, di cui fa parte la Squadra Mobile e la Polizia amministrativa e sociale, nonché cinque uffici direttivi: l’Ufficio di gabinetto, l’Ufficio del personale, la Digos, l’Ufficio amministrativo-contabile e l’Ufficio sanitario.

La struttura interna varia comunque in base alla grandezza ed alla particolarità della città in cui si trova, infatti differenti modelli organizzativi rispondono all’esigenza di combattere forme di criminalità più complesse o radicate nel territorio.

In alcuni comuni e nei quartieri delle grandi città esistono i Commissariati, che dipendono dalle questure e ne riproducono in piccolo lo schema organizzativo interno. Sono diretti da personale appartenente al ruolo dei funzionari.

Da segnalare infine che sul territorio di competenza della questura possono essere presenti anche Posti di polizia, che si occupano principalmente di controllo del territorio e dell’accettazione delle denunce.

