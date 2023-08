Vicenza: Contra’ Apolloni chiusa all’incrocio con stradella Santo Stefano dal 14 al 21 agosto

Dal 14 al 21 agosto non si potrà circolare nel tratto di contra’ Apolloni all’incrocio con stradella Santo Stefano, per lavori di sistemazione della pavimentazione ad opera di Amcps.

La linea del trasporto pubblico che passa per contra’ Apolloni verrà temporaneamente deviata. Maggiori informazioni su: https://www.svt.vi.it/.

Sarà sempre garantito il transito dei pedoni in Contra’ Apolloni.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde Vicenza, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/#/home).

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Luce verde Vicenza informazioni

Luceverde è un servizio gratuito, attivo in 28 città, unico nel suo genere.

Grazie ad una rete di monitoraggio capillare e costante, Luceverde elabora aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico. Ma anche del trasporto pubblico, condizioni meteo e notizie sempre verificate su viabilità e transitabilità.

Le varie informazioni vengono poi divulgate attraverso i notiziari locali e nazionali, i canali social, l’app e il nostro canale radio “Luceverde Radio”.

A differenza dei navigatori tradizionali, Luceverde ti fornirà notiziari di traffico personalizzati, utili a pianificare qualsiasi tuo spostamento.

Il Nuovo Portale e la Nuova App Luceverde

Luceverde è un servizio svolto in collaborazione con ACI Infomobility, società strumentale dell’Automobile Club d’Italia. La quale opera nel settore dell’infomobilità e che per conto dell’Ente, si occupa di organizzare, coordinare e prestare servizi di assistenza e divulgazione in tempo reale di informazioni riguardanti la mobilità sia in ambito urbano che metropolitano, sia sulle lunghe distanze, coniugando tecnologie e diverse fonti di informazione.

Inoltre, fornisce servizi di infomobilità in costante collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, le emittenti, i media e gli organismi competenti in materia, per migliorare la sicurezza stradale del territorio locale e nazionale.

Luceverde, servizio di natura pubblica creato da ACI Infomobility, è un canale informativo di natura pubblica che offre aggiornamenti ed avvisi in tempo reale su condizioni del traffico, sicurezza stradale e mobilità porgendo una grande attenzione a tutte le criticità del territorio.

Luceverde piattaforma all’avanguardia

Utilizzando le più moderne tecnologie e grazie alla collaborazione con Polizie Municipali, Polizia Stradale Enti gestori di strade e autostrade, Aziende di trasporto pubblico, Protezione Civile e altri Enti Istituzionali, Luceverde fornisce un servizio di infomobilità all’avanguardia con notizie su viabilità, transitabilità, condizioni meteo, trasporto pubblico ed eventi, provenienti da diverse fonti inserite nella nostra piattaforma. Avvenuta la raccolta di dati, i contenuti vengono divulgati in modalità omnicanale via web, app, radio, tv, social, contact center e vocal assistant, garantendo ai comuni e ai cittadini notizie puntualmente aggiornate.

Le informazioni raccolte da Luceverde sulla mobilità nazionale provengono anche dal Floating Car Data: un sistema intelligente di monitoraggio del traffico basato sulla tecnologia gps.

Il nuovo portale e la nuova App Luceverde permettono di restare costantemente aggiornati ed informati su tutti gli eventi legati alla mobilità della propria città e di tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo del servizio Luceverde è quello di fornire ai cittadini un supporto alle decisioni riguardanti gli spostamenti di tutti i giorni, rendendo la mobilità più sostenibile ed innovativa.

Nelle 28 città coperte dal servizio Luceverde, questi i servizi nel dettaglio: eventi impattanti sulla viabilità, situazioni di traffico, aree di servizio, di ricarica e di parcheggio lungo il percorso. A differenza dei navigatori tradizionali, Luceverde fornisce notiziari di traffico personalizzati, utili a pianificare qualsiasi spostamento. Dopo aver scelto il percorso, è possibile attivare la navigazione attraverso i sistemi attivi sul cellulare.

Tutti i servizi a disposizione:

– Traffico e viabilità: condizioni di traffico sul tutto il territorio nazionale;

– Smart & Vocal Assistant: accesso a tutte le news aggiornate sull’infomobilità di Luceverde, grazie alle skill di Alexa e Google Home;

– App: Luceverde è l’applicazione ufficiale dell’Infomobilità dell’ACI, scaricabile da IOS e Android tramite la quale è possibile accedere alle informazioni dettagliate e sempre aggiornate sulla mobilità in Italia;

– I podcast di Luceverde;

– Numero verde gratuito: per informazioni sul traffico e sul trasporto pubblico della propria città è operativo il numero gratuito Luceverde 800.18.34.34 tutti i giorni dalle 7.00 alle 21.00, attraverso un sistema evoluto di riconoscimento vocale, nonché operatori specializzati pronti a fornire supporto.

Fonte da sito: https://vicenza.luceverde.it/