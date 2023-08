Rangers Rugby Vicenza: calendario 2023/2024

Serie A Elite: pubblicato il calendario 2023/2024 – Rangers Rugby Vicenza

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario della Serie A Elite Maschile 2023/2024, al via nel fine settimana del 7/8 ottobre.

Per la Rangers Rugby Vicenza

il primo turno sarà di riposo, la vera partenza avverrà il weekend seguente del 14/15 ottobre, con l’esordio nella categoria e prima gara davanti al pubblico di casa con le Fiamme Oro Rugby di Roma.

Seguiranno le sfide con Piacenza in esterna e con il Petrarca in casa che chiuderanno il primo blocco di gare di ottobre.

Dopo la prima pausa, a novembre ci sarà la visita al Colorno e poi la sfida tra le mura amiche con il Valorugby.

Ancora una pausa prima del rush finale di dicembre con la gara casalinga con Rovigo, la trasferta a Viadana e la sfida al Mogliano, nel weekend prima di Natale, con cui si chiude il girone di andata ed il 2023 sportivo.

Con l’anno nuovo il primo turno del girone di ritorno è previsto per il 6-7 gennaio, biancorossi però fermi per il secondo turno di riposo stagionale. Il 2024 sportivo vicentino si aprirà dunque il weekend del 27-28 gennaio con la trasferta a Roma con le Fiamme Oro.

Con l’inizio del Sei Nazioni 2024

il campionato avrà in programma diverse pause: si torna in campo a febbraio con la sfida esterna con il Petrarca ed interna con Piacenza.

A marzo la gara casalinga con il Colorno, la sfida esterna a Reggio Emilia con il Valorugby e di nuovo in casa con Mogliano.

Ultima pausa prima delle due sfide finali di aprile, tra le mura amiche con Viadana per poi chiudere la stagione regolare il weekend del 13-14 aprile con la gara esterna con Rovigo.

Ogni fine settimana vedrà i quattro incontri del turno ripartiti tra il sabato e la domenica, con tutti gli incontri in diretta OTT su DAZN e un incontro per ciascun turno in diretta in chiaro su Rai Sport.

Inedita la formula,

con due gironi di semifinale da tre squadre ciascuno al termine dei diciotto turni di stagione regolare, così come una novità è rappresentata dalla struttura del calendario, sviluppato asimmetricamente tra andata e ritorno, per valorizzare al meglio i match di cartello inseriti in momenti strategici dell’anno.

Ecco allora che il nono e ultimo turno del girone d’andata, in programma tra il 23 e il 24 dicembre, offrirà non solo la riproposizione della Finale 2022/23 con il Derby d’Italia tra Petrarca Rugby e i Campioni d’Italia in carica della Femi-CZ Rovigo, ma sarà interamente dedicato a derby regionali o interregionali, con Valorugby Emilia v Sitav Lyons, Mogliano Veneto v Rangers Vicenza e HBS Colorno v Rugby Viadana 1970 a completare l’ultima giornata del 2023.

Di contro, l’ultima giornata di ritorno non rispecchierà quella dell’andata, evitando così ogni scontro diretto, sulla base del ranking 2022/23, tra le semifinaliste della passata stagione e tenendo alta l’attenzione in vista dell’avvio dei due gironi di semifinale nel fine settimana del 27/28 aprile: prima, quarta e quinta classificata daranno vita al Girone 1 di semifinale, mentre seconda, terza e sesta si ritroveranno nel Girone 2, con incontri di sola andata tra le componenti di ciascun girone.

Le vincenti dei due Gironi di semifinale si affronteranno per il titolo di Campione d’Italia 2023/24 nel fine settimana del 25/26 maggio, in campo neutro.

Le due squadre classificate all’ottavo e nono posto al termine della stagione regolare retrocederanno nella Serie A Maschile 2024/25.

Calendario Serie A Elite maschile 2023-2024

1° giornata – 7/8 ottobre

Femi-CZ Rovigo v Sitav Lyons

Petrarca Rugby v Rugby Viadana 1970

Mogliano Veneto Rugby v HBS Colorno

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia

Riposa Rangers Vicenza

2° giornata – 14/15 ottobre – IN CASA

HBS Colorno v Femi-CZ Rovigo

Valorugby Emilia Emilia v Petrarca Rugby

Rangers Vicenza v Fiamme Oro Rugby

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby

Riposa Sitav Lyons

3° giornata – 21/22 ottobre

Rugby Viadana 1970 v Femi-CZ Rovigo

Petrarca Rugby v Fiamme Oro Rugby

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Sitav Lyons v Rangers Vicenza

Riposa Mogliano Veneto Rugby

4° giornata – 28/29 ottobre – IN CASA

Rangers Vicenza v Petrarca Rugby

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Mogliano Veneto Rugby v Valorugby Emilia

Sitav Lyons v Rugby Viadana 1970

Riposa Femi-CZ Rovigo

5° giornata – 11/12 novembre

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby

HBS Colorno v Rangers Vicenza

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970

Fiamme Oro Rugby v Sitav Lyons

Riposa Petrarca Padova

6° giornata – 18/19 novembre – IN CASA

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby

Petrarca Rugby v HBS Colorno

Rangers Vicenza v Valorugby Emilia

Sitav Lyons v Mogliano Veneto Rugby

Riposa Rugby Viadana 1970

7° giornata – 2/3 dicembre – IN CASA

Rangers Vicenza v Femi-CZ Rovigo

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby

HBS Colorno v Sitav Lyons

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby

Riposa Valorugby Emilia

8° giornata – 9/10 dicembre

Femi-CZ Rovigo v Valorugby Emilia

Sitav Lyons v Petrarca Rugby

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Veneto Rugby

Rugby Viadana 1970 v Rangers Vicenza

Riposa HBS Colorno

9° giornata – 23/24 dicembre

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo

HBS Colorno v Rugby Viadana 1970

Valorugby Emilia v Sitav Lyons

Mogliano Veneto Rugby v Rangers Vicenza

Riposa Fiamme Oro Rugby



10° giornata – 6/7 gennaio

Sitav Lyons v Femi-CZ Rovigo

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby

HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

Riposa Rangers Vicenza

11° giornata – 27/28 gennaio

Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno

Petrarca Rugby v Valorugby Emilia

Fiamme Oro Rugby v Rangers Vicenza

Mogliano Veneto Rugby v Rugby Viadana 1970

Riposa Sitav Lyons

12° giornata – 10/11 febbraio

Petrarca Rugby v Rangers Vicenza

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby

Valorugby Emilia v Mogliano Veneto Rugby

Rugby Viadana 1970 v Sitav Lyons

Riposa Femi-CZ Rovigo

13° giornata – 17/18 febbraio – IN CASA

Femi-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970

Fiamme Oro Rugby v Petrarca Rugby

HBS Colorno v Valorugby Emilia

Rangers Vicenza v Sitav Lyons

Riposa Mogliano Veneto Rugby

14° giornata – 2/3 marzo – IN CASA

Mogliano Veneto Rugby v Femi-CZ Rovigo

Rangers Vicenza v HBS Colorno

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Sitav Lyons v Fiamme Oro Rugby

Riposa Petrarca Padova

15° giornata – 16/17 marzo

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo

HBS Colorno v Petrarca Rugby

Valorugby Emilia v Rangers Vicenza

Mogliano Veneto Rugby v Sitav Lyons

Riposa Rugby Viadana 1970

16° giornata – 23/24 marzo – IN CASA

Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno

Sitav Lyons v Valorugby Emilia

Rangers Vicenza v Mogliano Veneto Rugby

Riposa Fiamme Oro Rugby

17° giornata – 6/7 aprile – IN CASA

Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo

Petrarca Rugby v Sitav Lyons

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby

Rangers Vicenza v Rugby Viadana 1970

Riposa HBS Colorno

18° giornata – 13/14 aprile

Femi-CZ Rovigo v Rangers Vicenza

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Rugby

Sitav Lyons v HBS Colorno

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970

Riposa Valorugby Emilia

Playoff

27/28 aprile, 4/5 maggio, 11/12 maggio

Finale

25/26 maggio

Calendario completo PDF Serie A Elite 2023/2024

