Pedemontana Veneta: “Aperti a Ferragosto”

Torna la decima edizione della rassegna Aperti a Ferragosto: iniziative ed eventi, attività e aperture straordinarie organizzati nel territorio della Pedemontana Veneta in occasione della festività.

Per il decimo anno consecutivo,

con l’iniziativa “Aperti a Ferragosto”, si vuole offrire a turisti e visitatori la possibilità di conoscere le bellezze del nostro territorio, visitando musei, ville e castelli, parchi e giardini, chiese e luoghi di culto aperti per l’occasione, ed invitandoli a soggiornare nella nostra destinazione, dove potranno dedicarsi a numerose altre attività, come rilassanti passeggiate tra le colline o in montagna, magari coronando il tutto con qualche degustazione di vini, birre artigianali o in malga, prodotti locali e piatti della tradizione.

Di seguito si illustrano tutti gli eventi della rassegna:

Apertura di Villa Godi Malinverni in via Palladio n.44 a Lugo di Vicenza, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con possibilità di visita libera.

Apertura del Castello di Thiene in Corso Garibaldi n.2 a Thiene, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con possibilità di visita libera.

Sulle tracce della peste a Thiene percorso dal Duomo alla chiesetta di San Rocco.

Interventi a cura dell’Ufficio Turismo e del prof. Daniele Fioravanzo. Prenotazioni mediante il sito web del Comune di Thiene. Mercoledì 16 Agosto si terrà la S. Messa di San Rocco all’omonima chiesetta, alle ore 20:30. Accompagnamento musicale a cura di VOC’è. Laboratorio corale classico – Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene”.

Apertura del Parco Risorgive del Bacchiglione

in via Bissolati n.7 a Dueville, dalle ore 9:00 alle ore 20:00. Ingresso gratuito e senza prenotazione in zona A. Visite guidate a piedi e in bicicletta in zona B e in zona esterna, adatte sopratutto a famiglie con bambini.

Parco Natura Aganè in Contrà Vanzi a Monte di Malo. Chiosco aperto dalle ore 10:30 alle ore 22:00 con servizio box per adulti e bambini su prenotazione, a pranzo e cena.

Apertura del Museo Etnografico Palazzon in via VII Comuni n.12D a Lusiana, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 con possibilità di visita guidata.

Apertura del Giardino Alpino Dario Broglio a Monte Corno dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle 17:00 con possibilità di visita libera o guidata.

Ingresso libero alla mostra “40 anni sui pedali, 1983-2023” a cura del G.R. Ciclistico Frezza Arredamenti Lusiana, presso la Ex Casa del Segretario in Viale Europa a Lusiana. Apertura dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30.

Ingresso libero alle mostre “Anelli di Conco e Gomarolo” e “La fiaba tra sogno e ricordo” presso

Casa Sivocci in Piazza S. Marco n.41 a Conco. Apertura dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Apertura del Villaggio Preistorico del Monte Corgnon

a Lusiana Conco dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 con possibilità di visita guidata.

Non mancano le proposte della Strada dei birrifici della Pedemontana Veneta:

La taproom del Birrificio Artigianale Osfelia, in via dell’Artigianato n.22 a Sovizzo, sarà aperta dalle ore 16:00 alle ore 0:00. Domenica 13 e 20 Agosto ad attendere il pubblico Beer-a-oke: karaoke, birrette e street food italiano.

La taproom del Birrone, in via FossaniArieresego n.6 ad Isola Vicentina, sarà aperta per l’occasione dalle ore 17:00 alle ore 0:00.

Nell’ambito della rassegna “Agosto ” dalle ore 12:00 alle ore 18:00, presso il Palazzetto dello Sport di Arsiero si terrà la Sagra della trota con le trote dell’Astico.

Presso il Palazzo municipale sarà inoltre accessibile la Mostra di pittura degli artisti Enzo Montagna, Giampietro Cavedon ed Ivo Mosele dalle ore 16:00 alle ore 18:30 e dalle ore 20:00 alle ore 22:30.

Da non perdere anche la Sagra di San Pietro Valdastico, la Sagra dell’Assunta in via Fabbrega a Castelnovo di Isola Vicentina e la 54^ Festa della Sopressa a Valli del Pasubio.

A chiudere la rassegna, “Alla scoperta del Pasubio”

– Escursione con l’Accompagnatore di Media Montagna, Michele Savio, e cena presso il Rifugio Gen. A. Papa che si terrà Domenica 20 Agosto.

Escursione al tramonto alla Strada delle 52 Gallerie del Pasubio e rientro in notturna con cena al rifugio. Prenotazioni inviando un messaggio WhatsApp al numero: 3792117336 oppure inviando una email all’indirizzo: info@visitpedemontana.com

Per maggiori informazioni e per il calendario aggiornato degli eventi nel territorio visita il sito web: www.visitpedemontana.com

Fonte Pedemontana Veneta – IAT Thiene