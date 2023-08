Musei di Vicenza aperti nel fine settimana e per il ponte di Ferragosto

Il 15 agosto, giorno festivo, confermato il mercato settimanale in centro storico nel giorno di Ferragosto

Durante il weekend in arrivo, che condurrà fino a Ferragosto, i musei e i monumenti del Comune di Vicenza rimarranno aperti.

Lunedì 14 e martedì 15 agosto

sono previste aperture straordinarie per sei sedi: nel dettaglio rimarranno aperte le logge, il salone e la terrazza della Basilica palladiana, il Teatro Olimpico, il Museo civico di Palazzo Chiericati, la Chiesa di Santa Corona dalle 10 alle 18; il Museo Naturalistico Archeologico e il Museo del Risorgimento e della Resistenza dalle 10 alle 14.

Chiuse le Gallerie di Palazzo Thiene.

Sabato 12 e domenica 13 agosto

saranno aperte tutte le sette sedi. Quindi oltre ai musei e monumenti aperti il 14 e il 15 agosto si potranno visitare anche le Gallerie di Palazzo Thiene dalle 10 alle 18. Sarà a disposizione anche il bar nella terrazza della Basilica palladiana il sabato dalle 19 all’una di notte, domenica dalle 18.30 alle 23.

I biglietti

si possono acquistare all’Ufficio IAT – Informazioni e accoglienza turistica accanto all’ingresso del Teatro Olimpico, in piazza Matteotti 12 (aperto dalle 9 alle 18) o alla biglietteria della Basilica palladiana (aperta dalle 10 alle 18).

Martedì 15 agosto si terrà il tradizionale mercato settimanale in centro storico, in piazza dei Signori e in contra’ Garibaldi.

Per informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131

Eventi dal 13 al 15 agosto: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/ricercaeventi.php?quando=4&inizio=12%2F08%2F2023&fine=15%2F08%2F2023&categoria=&vicenza=f&testo=&cerca=Cerca

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa