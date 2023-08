Marano Vicentino: tombinatura del Rio delle Pietre priorità dell’amministrazione

L’amministrazione Comunale DI Marano Vicentino ha incontrati questa mattina i residenti di via Puccini: continua il dialogo con i cittadini

La tombinatura del Rio delle Pietre è la priorità dell’amministrazione comunale maranese in queste settimane. Nel consiglio comunale del 31 luglio 2023 è stato infatti approvato a maggioranza il nuovo Piano delle opere pubbliche. Piano che prevede per il 2024 la sistemazione del Rio delle Pietre in piazza Silva, finanziata per il momento attraverso un mutuo.

È in corso la predisposizione dello studio di fattibilità degli interventi a cura dell’ingegnere Zuccolo. L’investimento previsto è di circa 900mila euro, e una volta approvato lo studio sarà inoltre possibile partecipare ad appositi bandi per la risoluzione di problematiche idrogeologiche. Auspicando che il Governo riattivi i finanziamenti per questo tipo di casistiche, attualmente stralciati.

Un parcheggio di supporto per piazza Silva

Piazza Silva avrà a breve un parcheggio di supporto grazie all’accordo con privati: nel mese di settembre sarà infatti risistemata e attivata a questo scopo l’area di Villa Beltrame. Saranno inoltre migliorate e messe in sicurezza le fermate degli autobus SVT provvisorie su viale Europa. Verranno collocati stalli per biciclette e attraversamenti pedonali adeguati, dato che la parziale limitazione al traffico della piazza perdurerà anche per i prossimi mesi.

La Giunta incontra i residenti

Questa mattina, 11 agosto 2023, la Giunta ha incontrato i residenti di via Puccini. Mentre altri cittadini avevano incontrato gli uffici e parlato con il Sindaco già nei giorni scorsi. “Abbiamo garantito, ancora una volta, la consueta trasparenza e i costanti aggiornamenti sugli sviluppi della questione. Condividendo con loro quali saranno gli scenari possibili, quali sono le incombenze che gli spettano in qualità di titolari degli edifici costruiti sopra alla tombinatura e quali sono le sinergie che il Comune vuole attivare per la fase di risoluzione del problema. In particolare con il Consorzio Alta Pianura Veneta, accompagnandoli il più possibile a portare a termine questioni aperte, in alcuni casi, da più di 40 anni”, ha detto il Sindaco, Marco Guzzonato.

Sospese Tari e Imu per i residenti di via Puccini

L’amministrazione comunale ricorda inoltre che a sostegno dei residenti di via Puccini, in seguito allo sgombero degli edifici, sono state sospese Tari e Imu. Mentre per le due attività produttive sono stati previsti dei contributi economici. Contributi approvati, con i voti della sola maggioranza e l’astensione della minoranza, con la variazione al bilancio presentata nel consiglio comunale del 31 luglio scorso. Sempre a queste persone erano state proposte soluzioni temporanee di alloggio, alle quali hanno preferito invece l’ospitalità dei parenti.

Il sindaco Guzzonato

“Siamo di fronte a un problema che ha origine dagli anni ’50, che si è decisamente complicato negli anni ’80 e ’90, e con il quale siamo alle prese ancora oggi. Se qualcuno ha una soluzione capace di risolvere tale complessità tecnica e giuridico-amministrativa entro qualche settimana, è pregato di farsi avanti e di proporla. Riceverà il ringraziamento di tutta la comunità e gli onori da parte dell’amministrazione comunale di Marano Vicentino – continua Guzzonato -. Mi pare, invece, che dal circolo maranese della Lega nord Salvini si faccia polemica, mescolando questioni che nulla hanno a che vedere tra loro per istigare commenti livorosi, offese e disinformazione.

Questo è il tratto distintivo di un modo di fare politica che non ci appartiene. Noi stiamo affrontando con impegno anche questo problema, come ne abbiamo affrontati e risolti in passato. Sappiamo bene a quale metodo di lavoro e a quale forma di etica politica i cittadini e le cittadine maranesi hanno dato ampia e indiscutibile fiducia. Siamo impegnati tutti i giorni, senza risparmiarci, per continuare a meritarci questa fiducia”, conclude il Sindaco.

Fonte: Ufficio stampa – Comune di Marano Vicentino (VI)