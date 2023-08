Marano Vicentino: eventi dal 15 agosto

Commemorazione Malga Zonta e iniziative socio-culturali maranesi nella settimana di ferragosto – Marano Vicentino

15 agosto 2023:

79° anniversario di Malga Zonta. Da montagne di guerra a montagne di pace.

Anche quest’anno una delegazione del Comune di Marano Vicentino parteciperà alla cerimonia del 15 agosto a Malga Zonta, a Folgaria, in occasione del 79° anniversario dell’eccidio nazifascista. Dalla storia, l’impegno.

15 agosto 2023:

anguriada e tombola con Marano Solidarietà

Il gruppo di volontariato Marano Solidarietà, con la collaborazione della Pro Marano e il patrocinio del Comune di Marano Vicentino organizza per martedì 15 agosto l’anguriada e la tombola. Alle 16.30 al Parco della Solidarietà, per i “giovani” dai 65 anni in su.

“Teatro in casa”: a Marano Vicentino tre spettacoli dal 16 agosto 2023

Marano Vicentino

Il 16 agosto inizieranno gli spettacoli maranesi

della rassegna intercomunale “Teatro in casa”. Tutti gli spettacoli – a ingresso libero, con posti limitati – inizieranno alle ore 20.45.

Mercoledì 16 agosto: Andrea Dellai di exvUoto teatro porta in scena “Il Veneto di Guido Piovene” nella corte Cavedon (via S. Maria 3).

Gli spettacoli successivi saranno il 23 agosto con Marta Dalla Via, “La capocomica”, nella corte di mezzo (via Timonchio 10), e il 29 agosto, con Nicola Caruso di Akamorà, con “L’uomo che piantava gli alberi”, nella corte San Pietro (via S. Pietro 48).

In caso di pioggia, gli spettacoli si terranno in auditorium comunale.

Per ulteriori informazioni: tel. 0445.598861, biblioteca@comune.marano.vi.it.

Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino

ufficiostampa@comune.marano.vi.it

Storia – Malga Zonta

Nella notte del 12 agosto 1944 le truppe naziste, tra queste l’Einsatzkommando Bürger, supportate dalla 5ª Compagnia del Corpo di sicurezza trentino, iniziarono l'”Operazione Belvedere” consistente in un rastrellamento nella zona di Folgaria e di Passo Coe al fine di liberare quelle zone dai partigiani rendendo così agevole le comunicazioni fra il Veneto ed il Trentino. I soldati tedeschi giunsero sul luogo di malga Zonta verso le 2:30, dove alcuni partigiani vicentini si erano rifugiati per passare la notte, perché pioveva.

Nello scontro a fuoco, in cui persero la vita 6 o 7 tedeschi, le truppe germaniche ebbero la meglio e alle ore 8:30 fucilarono 18 persone. Un sottufficiale tedesco (Karl Willmann di sentimenti antinazisti) scattò tre foto dei condannati allineati prima della fucilazione e nell’immediato dopoguerra le inviò ad Annetta Rech di Folgaria che aveva conosciuto in quel periodo. Le foto ritraggono anche coloro che successivamente vennero esclusi dalla fucilazione.

Tra i fucilati vi furomo anche alcuni malgari estranei alle attività belliche. Uno di questi, che avendo lavorato in Germania conosceva qualche parola di tedesco, all’ultimo momento gridò al comandante tedesco di guardare i loro pantaloni, sporchi di stallatico. L’ufficiale capì e fece togliere otto dei malgari mentre tre invece restarono, in particolare il giovanissimo Dal Maso che, secondo gli altri malgari, disdegnava portare abiti sporchi.

I 18 corpi vennero provvisoriamente sepolti in una vicina buca dovuta allo scoppio di una bomba durante la prima guerra mondiale.

L’episodio è documentato dai malgari sopravvissuti e dalle due fotografie (una terza è andata perduta o distrutta) prese da angolazioni diverse. Dalle foto fu possibile per i familiari identificare i fucilati. Di Bruno Viola “Marinaio” invece, nonostante la riesumazione effettuata a fine maggio 1945, i familiari non riconobbero il corpo.

Anche la questione della lapide, come in altri casi simili, ha dato adito a polemiche. La prima posta sul piccolo monumento eretto nel 1946 portava solo i nomi dei partigiani con alcuni errori e tralasciando totalmente i tre malgari fucilati. Negli anni sessanta l’area fu utilizzata per l’installazione della Base Tuono della NATO e l’edificio fu quindi ricostruito più a valle. In tale occasione, nel 1962, fu murata una seconda lapide nella quale risultavano incisi i nomi dei 15 partigiani e separatamente quelli dei 3 malgari. Questo alimentò nuove polemiche e nell’agosto 1981 le amministrazioni comunali di Folgaria e dei comuni di provenienza delle vittime decisero per la sistemazione della lapide in bronzo con i nomi delle vittime elencati in ordine alfabetico senza alcuna distinzione, salvo il caso di Bruno Viola citato per primo in quanto decorato di medaglia d’oro

Fonte Wikipedia