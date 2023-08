Cornedo: dal 18 al 20 agosto torna la 6^ festa della Corniola cornedese De.Co.

Festa della Corniola cornedese De.Co.: tre giorni per riscoprire la bacca prelibata tra stand gastronomici a tema, la passeggiata sui sentieri collinari, musica, ballo e un’esposizione di moto d’epoca.

Dopo il successo dello scorso anno torna la festa della corniola giunta alla 6^ edizione, detratti gli anni di stop forzato a causa della pandemia, con l’obiettivo di promuovere e rilanciare la tipica bacca autoctona che dà il nome al comune e che è presente nel territorio con centinaia di piante. Sarà aperta dalla tradizionale cena di gala venerdì 18 agosto mentre sabato 19 e domenica 20, nell’area dell’oratorio in piazza a Cornedo, la due giorni proporrà stand gastronomici dedicati, la partenza e l’arrivo della passeggiata sui sentieri collinari, musica, intrattenimento e l’esposizione di moto d’epoca.

Cena di gala.

E’ il consueto momento gastronomico su prenotazione al 347 1436848 che apre la festa e che anche quest’anno si svolgerà venerdì 18 agosto nella fresca location collinare dell’albergo ristorante Rocolo Rossato al confine tra Cornedo Vicentino e Monte di Malo. La bacca rossa sarà proposta con un menù dedicato che va dall’antipasto al dolce, con una torta speciale che sarà poi proposta anche durante la festa in onore a tre prodotti tipici della valle dell’Agno, come la corniola cornedese, la maresina valdagnese e la fioretta recoarese, non per niente si chiama “Agnese”. Il numero massimo è di 50 persone per cui si consiglia di prenotare il prima possibile.

Stand gastronomico a tema.

La peculiarità di questa festa arriva dagli stand gastronomici gestiti da alcuni chef cornedesi che proporranno dei piatti unici con due primi, (Pasticcio di consiero, formaggio Piave e pesto di Corniole – Bigoli con anitra e Corniole fresche spadellate), due secondi (Carne salada con confettura di Corniole e scaglie di grana e la novità di quest’anno, le guancette di maiale con verdurine e corniole) e l’hamburger di carne con salsa alle corniole. Sarà possibile anche assaggiare il sublime gelato, sempre con la corniola, ed il Corniolito (l’aperitivo squisito) della Confraternita in versione alcolica ed analcolica. Si potrà mangiare sabato sera e domenica sia a pranzo che a cena.

Musica e intrattenimento.

La due giorni di festa nell’area dell’oratorio in piazza Aldo Moro propone anche momenti di svago a partire dalle 18.30 di sabato con l’happy hour di Santa Dj e la serata danzante dalle 21.00 con la rinomata orchestra “Lara Agostini”. Domenica happy hour con l’intrattenimento dei dj “Gli Spettinati” e la serata disco Anni ’90 “Flashback Party” con Matteo Sandri e Nico Pellizzari.

Passeggiata sui sentieri delle Corniole.

E’ una passeggiata panoramica non competitiva su percorso segnalato tra le contrade e i boschi di Cornedo lungo i sentieri costeggiati da piante di Corniolo, con le opzioni di 8, 12 e 17 chilometri. Partenza libera dalle 7.00 alle 9.30 con ritorno sempre in oratorio dov’è previsto il quarto ristoro finale.

Un evento organizzato dalla Confraternita della corniola cornedese De.Co. in collaborazione con la Pro Loco e il Comune e con il patrocinio anche di Provincia, F.I.C.E. (Federazione Italiana Cenacoli Enogastronomici) e associazione De.Co. Vicentine.

Fonte: Comune di Cornedo Vicentino – Ufficio Stampa