Vicenza, relazioni con le comunità straniere: delega assegnata al consigliere Mattia Pilan

È stata assegnata al consigliere comunale Mattia Pilan la delega alle relazioni con le comunità straniere.

L’attività del consigliere prevede funzioni di collaborazione per analisi e studio di iniziative finalizzate a favorire relazioni positive e costruttive con le comunità straniere presenti a Vicenza.

La delega è assegnata dal sindaco, senza alcun onere per il Comune a Mattia Pilan, giurista d’impresa che dal 2009 al 2013 ha organizzato la Festa dei Popoli a Vicenza e aveva redatto la proposta per il consiglio degli stranieri.

Il sindaco Possamai

“Abbiamo voluto che un consigliere curasse i rapporti con le comunità straniere residenti a Vicenza visto che sono oltre 17 mila le persone che compongono questi gruppi. Pari a circa il 15% – ha spiegato il sindaco Possamai -. Si tratta quindi di numeri rilevanti. Considerando anche che negli ultimi anni non sono stati previsti il consiglio degli stranieri e la presenza dei due consiglieri aggiunti nel consiglio comunale cittadino. Cercheremo di capire che progettualità sviluppare valutando anche se verrà modificato il diritto al voto. Pilan ha un’esperienza consolidata e ha relazioni con molte comunità da diverso tempo. Innanzitutto dobbiamo capire come coinvolgere questo gruppo di cittadini nella vita di Vicenza in particolare dal punto di vista culturale e sotto questo profilo dimostrare di essere una città più internazionale facendo in modo che essi stessi possano essere protagonisti della vita della città”.

Il consigliere comunale Pilan

“In questi anni mi sono occupato molto delle relazioni con le comunità di stranieri presenti a Vicenza. Inoltre avevo redatto la proposta per il consiglio degli stranieri con l’amministrazione Variati ed ho organizzato il Festival dei Popoli. Festival che aveva come obiettivo quello di far conoscere ai vicentini tutte le comunità straniere presenti a Vicenza. Conoscere anche dal punto di vista culturale e sociale. Continuerò a relazionarmi con queste comunità, comprendendone i bisogni per sviluppare l’inclusione nella vita sociale e amministrativa della città. Riteniamo infatti che l’inclusione sia fondamentale per una condivisione di diritti ma anche di doveri”- ha detto Pilan.

Sono 17.309 i residenti stranieri in città al 31 luglio 2023. I più numerosi sono i residenti in Romania (2726), Serbia (1981), Nigeria (1030), Moldavia (1006), Cina (894).