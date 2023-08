Montecchio Maggiore: Teatro Sant’Antonio, al via la ristrutturazione

Ristrutturazione da un milione e 650mila euro – Montecchio Maggiore

La ristrutturazione del teatro Sant’Antonio è ai blocchi di partenza.

L’apertura del cantiere, prevista a inizio settembre,

arà il via alla rinascita del palcoscenico di via Pieve, costruito e inaugurato negli anni ’20 del Novecento dalla Parrocchia di Santa Maria e San Vitale e donato nel 2020 al Comune di Montecchio Maggiore che fin da subito ha manifestato l’intenzione di ammodernare la struttura, per garantire sicurezza e maggior comfort agli spettatori e incrementare l’offerta culturale nel territorio.

Un’opera da un milione e 650mila euro, in gran parte coperti dal contributo PNRR ricevuto, pari a un milione e 500mila euro, a cui l’amministrazione comunale ha aggiunto 150mila euro di fondi propri.

Il progetto definitivo/esecutivo prevede interventi su pavimenti e rivestimenti, la sostituzione dei serramenti, la riqualificazione energetica dello stabile e il rinnovamento dell’impiantistica.

Inoltre, è in programma l’ampliamento del foyer

con la creazione di un nuovo corpo edilizio esterno collegato al teatro, dove verranno ricavati gli spazi necessari per i nuovi servizi igienici, entrambi accessibili agli utenti diversamente abili, un piccolo guardaroba e la predisposizione di un angolo bar.

L’attuale configurazione della sala verrà mantenuta nelle sue linee essenziali: nella platea, leggermente rialzata per consentire la coibentazione termica del pavimento, è previsto l’allestimento delle file a posti sfalsati con il conseguente miglioramento della visibilità e un nuovo vano per la regia audio e video.

Aumenterà di un gradone, invece, lo spazio a disposizione del pubblico in galleria con il posizionamento di un nuovo parapetto in cristallo.

La capienza totale del teatro sarà di 380 posti.

Lavori anche al controsoffitto e alle pareti interne, con la creazione di un isolamento sia acustico che termico per incrementare significativamente l’efficienza energetica della struttura.

Opere di ripristino, infine, sulla facciata esterna dello stabile che verrà anche ritinteggiata.

«La ristrutturazione rinnoverà completamente la struttura, migliorandone la fruizione e l’efficienza energetica, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche che rendono il teatro Sant’Antonio di interesse culturale», conferma il sindaco Gianfranco Trapula.

«Un’opera importante, quasi del tutto finanziata con risorse del PNRR, che contiamo di concludere entro la fine del 2024.

Con un secondo appalto andremo ad acquistare le nuove poltroncine, l’allestimento di scena e gli impianti di amplificazione, illuminazione del palco e proiezione.

Con l’imminente avvio del cantiere è stato necessario rimuovere tutte le sedute in legno esistenti, poltrone risalenti agli anni ’30.

Pezzi pregiati per il loro valore storico che non possiamo lasciare in platea in quanto non più adeguati alla normativa di sicurezza.

Perciò a settembre verranno messe all’asta e, in caso di vendita, reinvestiremo le somme introitate nella riqualificazione del teatro».

Marco BilloMarchio e Divisione di Bericaed trice Srl

www.hassel.it