Montecchio Maggiore: eventi da venerdì 10 a domenica 20 agosto 2023

Calendario degli eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 10 a domenica 20 agosto 2023, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore.

DOMENICA 13 AGOSTO

• ore 21.15 – Cinemalcastello: Film I GUARDIANI DELLA GALASSIA vol. 3 al Castello di Romeo

MERCOLEDì 16 AGOSTO

• ore 21.15 – Cinemalcastello: Film AIR – LA STORIA DEL GRANDE SALTO al Castello di Romeo

DOMENICA 20 AGOSTO

• ore 21.15 – Cinemalcastello: Film ELEMENTAL al Castello di Romeo

SITI DI INTERESSE CULTURALE

➡️ Museo Archeologico e Naturalistico G. Zannato

Orari e costi:

Sabato: 15:00-18:30 – Domenica: 9:30-12:30 / 15:00-18:30

€ 3,00 biglietto intero / € 2,00 biglietto ridotto (over 60, 10-17 anni) / Ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 10 anni, disabili; per tutti la prima domenica del mese

Ospita le mostre: Il Cavaliere Longobardo di Monticello di Fara , Zannato & Friends e Zannato & AI

➡️ Complesso Ipogeo delle Priare

Orari e costi:

Domeniche: 15:00-18:30

3,00 €: biglietto intero

2,00 €: biglietto ridotto (over 60, 10-17 anni)

Ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 10 anni, disabili

➡️ Museo delle Forze Armate 1914 -1945

Orari e costi:

Lun, mer, ven, dom: 9:00-12:00.

Ingresso libero.

Dal 18 giugno al 29 ottobre ospita l’esposizione temporanea Le Vie dell’Aria, uomini e ali nel primo Novecento

