Dal cinema ai giochi: la sfida del 3D

L’animazione 3D ormai ha conquistato l’industria, non solo videoludica. L’esperienza immersiva che simula effetti di realtà – e ,talvolta, di iper realtà – ha iniziato ad essere protagonista del cinema, dei cartelloni pubblicitari, delle visite ai musei e ai luoghi di interesse culturale, gli showroom aziendali.

Il 3D e le aziende B2B: inizia il sodalizio

Tra le novità più rilevanti di un comparto in costante rinnovamento tecnologico, una in particolare riguarda le imprese e il commercio B2B, in considerazione dell’aumento smisurato dell’e-commerce su scala mondiale. Se comprando online toccare i prodotti non si può, l’animazione 3D permette però di entrare nei siti web degli shop e degli store digitali e di muoversi come se si fosse tra gli scaffali: si possono prelevare le merci, zoommarle, provarle, in un mix tra reale e virtuale difficile da sciogliere. L’Osservatorio B2B del Politecnico di Milano ritiene che il 3D sarà il volano della concorrenzialità tra imprese del web mentre, secondo Statista, questo mercato è in crescita almeno del 10 per cento, da qui al 2030.

Basta pensare che alcuni negozi di arredamento, ad esempio, permettono di realizzare abbinamenti di mobili pensati su misura per la propria casa, sostituendo in parte la funzione dell’arredatore fisico. Non solo: ormai sono arrivati anche i camerini 3D, per provare capi d’abbigliamento ed essere sicuri di scegliere la taglia e il modello giusto. Pensato dalla startup parigina Fitle, il camerino 3D, se diffuso, aiuterà non solo i clienti, ma anche le imprese a gestire il problema dei resi e dell’abbandono dei carrelli motivato da indecisione. La stessa startup, selezionata per la partecipazione al maggiore campus di settore al mondo, “Station F” sarà alla guida di una annunciata rivoluzione destinata a prendere piede negli anni, nel mercato europeo e statunitense.

Games e giochi online: a prova di realtà

Se può sembrare una novità l’incursione del 3D nel commercio di abbigliamento online, ormai gli amanti dei videogames e dei giochi online sono invece sempre più esigenti in questo senso, e continuano a cercare effetti di realtà sempre più convincenti e interattivi, a livello grafico e sonoro.

L’ampia diffusione dei visori 3D è la grande riprova di questo trend, e prodotti come la Playstation VR2, il controller PSVR 2 Sense di casa Sony e l’audio 3D Tempest stanno traducendo in realtà il sogno di molti videogiocatori, senza contare l’espansione del settore nel Metaverso, come conferma anche l’investimento di Meta sulla realtà aumentata. Solo per fare qualche titolo, da National Football League a Ghostbusters, da Cities: VR a Resident Evil 4- The Mercenaries, software house e case madri sono ormai super operative nell’offerta di videogiochi da vivere proprio come si fosse dentro il game, ovvero da protagonisti assoluti.

Non potevano mancare, dunque, i supporti più evoluti, da Oculus Meta Quest 2, in collaborazione con Facebook, al kit HTC Vive, realizzato da Valve, ovvero collegata alla piattaforma Steam.

La ricerca della migliore offerta 3D

Le partnership settoriali alla ricerca della migliore offerta 3D sono dunque all’ordine del giorno e in questo contesto si inseriscono anche i giochi a distanza legali presenti nel palinsesto delle maggiori sale da casinò online in circolazione. In un settore che ormai sta avanzando a passo svelto, superando dal 2019 gli introiti del canale fisico, effetti sonori e grafica 3D sono in grado di trasportare i visitatori nelle sale da gioco e negli ambienti dei casinò veri, simulandone atmosfere, luci, colori.

Dal videopoker, con tanto di croupier dal vivo, passando per i giochi di carte classici come Scopa o Briscola, ormai anche le migliori roulette online possono contare su versioni digitali molto realistiche, con visualizzazioni della ruota più estese e movimenti della pallina da seguire come se si fosse in sala, tra suoni e rumori tipici. Non a caso anche le storiche sale da gioco italiane hanno seguito il trend del digitale, e ormai anche il Casinò di Venezia e quello di Sanremo sono online con la propria offerta.

Insieme per un linguaggio 3D universale

Il pianeta 3D è in evoluzione continua e come si è detto le partnership tra aziende impegnate a vari livelli nel settore sono fondamentali per offrire prodotti competitivi in innovazione, e altamente concorrenziali.

Per questi motivi è nata, come da poco annunciato, Alliance For OpenUSD, iniziativa che vede tra le aziende partecipanti nomi leader nel panorama tecnologico mondiale: Apple, Pixar, Adobe, NVIDIA e Autodesk. L’obiettivo del nuovo gruppo è quello di produrre e divulgare contenuti in 3D su gestione della Linux Foundation, e la componente open source e universale sarà predominante, puntando all’adattabilità con ogni genere di dispositivo. Il formato USD è del resto la tecnologia utilizzata da Pixar per le produzioni cinematografiche degli ultimi anni, ma la stessa Apple lo ha usato all’interno di alcune delle proprie applicazioni di maggior successo, così come NVIDIA se ne è servita all’interno del progetto partecipato Omniverse.

Tornando a Apple, non saranno solo i software ad essere oggetto di importanti cambiamenti in direzione 3D, ma anche la divisione Vision Pro e Vision OS. Secondo le fonti, si è al lavoro su monitor wireless in sostituzione degli schermi piatti, e ciò conferma che la direzione intrapresa è quella di offrire contenuti audiovisivi aumentati, senza limitazioni e aperti a tutti.

Foto di copertina di Jan Vašek da Pixabay