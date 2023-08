Apertura delle Risorgive del Bacchiglione: iniziativa “Aperti a Ferragosto”

Per il decimo anno consecutivo, con l’iniziativa “APERTI A FERRAGOSTO”, si vuole offrire a turisti e visitatori la possibilità di conoscere le bellezze del nostro territorio, visitando musei, ville e castelli, parchi e giardini, chiese e luoghi di culto aperti per l’occasione, ed invitandoli a soggiornare nella nostra destinazione, dove potranno dedicarsi a numerose altre attività, come rilassanti passeggiate tra le colline o in montagna, magari coronando il tutto con qualche degustazione di vini, birre artigianali, prodotti locali e piatti della tradizione.

Il Parco Risorgive del Bacchiglione si trova a Dueville, in via Bissolati n.7

Martedì 15 Agosto il sito sarà accessibile dalle ore 9:00 alle ore 20:00 – zona A senza prenotazione. Per le visite in zona B e le visite in esterna con la bicicletta occorrerà la prenotazione. E’ possibile contattare la Cooperativa Ecotopia al numero: 0445641606 oppure ci si può iscrivere mediante il sito web: https://www.risorgivedelbacchiglione.it/ – sezione: Prenota la visita.

Visita guidata a piedi in zona B – durata 75 minuti. Visita guidata alla zona esterna – duranta 75 minuti.

Ingresso libero in zona A. Prezzo visite guidate: € 4,00 a persona visita guidata a piedi. € 6,00 a persona visita guidata in bicicletta (comprendenti il noleggio della bicicletta + casco). Le due proposte di visita guidata posso essere abbinate o disgiunte.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero: 0445641606 oppure inviare un’email all’indirizzo: info@risorgivedelbacchiglione.it

