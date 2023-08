Aperti a Ferragosto: Thiene, visita del Duomo e chiesetta di San Rocco

Il percorso porta i visitatori alla scoperta del collegamento che unisce il più importante edificio religioso di Thiene: il Duomo, con la piccola chiesetta di San Rocco. Un sito apparentemente minore di Thiene ma ricco di storia e di tradizioni.

Si inizia con la visita al Duomo di Thiene soffermandosi sulla pala di San Sebastiano per scoprirne il significato e i particolari molto interessanti per Thiene, quindi attraverso il centro storico e lungo una delle rogge di Thiene si giungerà all’area di San Rocco con il bottonificio Facchinetti e la chiesetta di San Rocco dove il prof. Daniele Fioravanzo ci porterà alla visita e alla conoscenza di un’area storicamente molto rilevante per Thiene dal punto di vista urbanistico, sociale e architettonico con la visita alla chiesetta recentemente riaperta.

La visita, che fa dialogare la ricchezza decorativa del Duomo di Thiene con la semplicità della chiesetta di San Rocco, offre ai visitatori uno sguardo approfondito sulle proprie radici storiche e culturali.

Visita su prenotazione, ingresso libero.

Prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperti-a-ferragosto-2023-689148019277

Per informazioni: Comune di Thiene, Ufficio Turismo: 0445 804753, IAT Thiene: 0445 804837