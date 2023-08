Al via la pulizia della colonna della Basilica palladiana imbrattata di vernice rossa

Sindaco di Vicenza Possamai: “In due giorni la colonna della Basilica tornerà al suo antico splendore. Grazie a Soprintendenza e Procura per la rapida autorizzazione all’intervento”

Tornerà presto al suo stato originario la colonna della Basilica palladiana, all’angolo tra piazza dei Signori e piazzetta Palladio, imbrattata a fine luglio con vernice di colore rosso. Il ripristino è partito questa mattina, dopo il via libera arrivato nei giorni scorsi dalla Soprintendenza e dalla Procura della Repubblica, che ha in carico il fascicolo della polizia giudiziaria.

I ringraziamenti del sindaco Possamai alla Soprintendenza e la Procura della Repubblica

“Ringrazio la Soprintendenza, che in tempi rapidi aveva dato l’ok all’intervento, e la Procura della Repubblica, il cui nullaosta per procedere alla pulizia del graffito. Graffito oggetto di un’inchiesta penale è arrivato ieri – spiega il sindaco Giacomo Possamai -. Già questa mattina abbiamo dato il via all’intervento di pulizia. La pulizia prevede prima l’utilizzo di un solvente per diluire la vernice e poi una lieve sabbiatura per farla scomparire definitivamente. Dopo il depolorevole gesto compiuto da due miliari della base americana Del Din, ci eravamo impegnati per riportare presto al suo antico splendore la colonna della Basilica e fra due giorni sarà così. Il costo del ripristino viene assunto dall’amministrazione. Ma stiamo interloquendo con le istituzioni americane per capire come far risarcire la spesa e soprattutto quali attività avviare con i militari a favore della città”.

L’intervento, affidato ad Amcps, viene realizzato dalla ditta di Thiene specializzata in restauro Athena Restauri. All’opera ci sono due restauratori, impegnati nella rimozione, con prodotti e tecniche approvate dalla Soprintendenza, della vernice.

Il ripristino, dal costo circa 1800 euro, si concluderà nel giro di alcuni giorni.

A compiere l’imbrattamento nella notte di domenica 23 luglio erano state due persone di nazionalità americana in servizio alla caserma Del Din. Identificate il 28 luglio, grazie alle telecamere di videosorveglianza, dalle indagini condotte da polizia locale, nucleo Carabinieri della Setaf e U.S. Department of the Army Criminal Investigation Division. Denunciati per il reato penale di imbrattamento di beni culturali, i due responsabili rischiano la reclusione dai 6 mesi a 3 anni e una multa da 1500 a 10000 euro.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa