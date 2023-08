Vicenza: in arrivo la Carta solidale al via il ritiro negli uffici postali

Carta solidale a 1214 famiglie, il contributo statale di 382,50 euro per l’acquisto di beni alimentari.

Stanno arrivando in questi giorni le lettere, inviate dal Comune, per il ritiro negli uffici postali della Carta solidale per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. A Vicenza sono 1214 le famiglie, selezionate dall’Inps, che hanno diritto al beneficio statale.

La carta è caricata con 382,50 euro e dovrà essere attivata dai beneficiari, con il primo utilizzo, entro il 15 settembre. L’importo viene accreditato una volta sola per il 2023 e potrà essere usato, nei supermercati o negozi convenzionati, entro il 31 dicembre di quest’anno. È possibile ritirare la carta in qualsiasi ufficio postale.

La carta è associata alla persona che ha richiesto l’Isee del nucleo familiare.

A lei è indirizzata anche la lettera per il ritiro. Se si ritiene di avere diritto al contributo ma non si è ricevuta la comunicazione del Comune, è possibile chiamare il numero telefonico dello sportello “A Vicenza non sei solo” 0444 221020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per motivi di privacy verranno fornite informazioni solo all’intestatario della carta, che dovrà avere a portata di mano il numero della propria carta d’identità.

Il beneficio è destinato ai nuclei familiari con almeno tre componenti, iscritti all’anagrafe comunale e con Isee ordinario, in corso di validità, non superiore ai 15.000 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei che percepiscono il Reddito di cittadinanza, il Reddito di inclusione, qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti in caso di disoccupazione percepisca sostegni erogati dallo Stato (assicurazione sociale per l’impiego – Naspi;indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – Dis-coll; indennità di mobilità; fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni – Cig; qualsiasi altra forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato).

Per maggiori informazioni: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19984

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.05.messaggio-numero-1958-del-26-05-2023_14167.html

Elenco dei supermercati dove utilizzare la carta: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19559#id-11e12d938eea4092838a57cd378defa17

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa