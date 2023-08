Spaghetti al granchio blu

Ti è capitato di leggere un articolo sul granchio blu e poi trovarlo in pescheria, ma non sai come cucinarlo? Ecco una ricetta semplice e veloce per portare il tavola il granchio blu, questo granchio alieno molto dibattuto, altrimenti puoi cucinare il granchio blu in padella.

La ricetta per questa pasta col granchio non è difficile, basta un po di pazienza nell’estrarre la polpa ed il gioco è fatto.

Non è facile trovare il granchio blu,

se lo prenotate è meglio, potenzialmente può arrivare ad un costo al kg elevato, ma dipende dalla domanda.

Nel mio caso, mi è stato venduto scontato, a 10€/kg, venduto quasi in modo liberatorio dal pescivendolo che mi parlava con sospetto di questo granchio alieno lontano dalla tradizione della cucina veneziana e di laguna. se vuoi saperne di più, approfondisci qui.

Per fare la ricetta di pasta col granchio blu ho comprato 6 granchi, un po di pomodorini, cipolla, prezzemolo e spaghettini.

Ho portato a ebollizione una pentola d’acqua e lasciato i granchi dieci minuti, nei quali da marrone/blu cambiano colore diventando rossi.

Tolti i granchi, nel frattempo che si raffreddano, ho tagliato i pomodorini, cipolla finemente, ho preso una padella, aggiunto un pò di olio EVO e lasciato imbiondire la cipolla. Ho aggiunto poi i pomodorini e messo un coperchio.

Armato di pazienza ho curato i granchi blu togliendo la polpa e mettendola da parte. Usate i guanti mi raccomando che io ho ancora male al pollice..

Ho aggiunto poi la polpa di granchio blu in padella e lasciato altri dieci minuti sul fuoco.

Nel frattempo ho portato l’acqua in ebollizione per gli spaghetti.

A fine cottura ho aggiunto gli spaghetti nella padella col sugo con un pò di acqua di cottura e poi servito il piatto caldo.