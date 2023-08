 Si amplia la platea dei potenziali beneficiari del progetto SEI per l’internazionalizzazione

Made in Vicenza: progetto “SEI” Per Il Supporto All’internazionalizzazione:

Si Estende La Platea Di Imprese Che Possono Beneficiarne

Il servizio di orientamento e accompagnamento all’estero diventa disponibile anche per le aziende che già operano con successo nei mercati internazionali ma che necessitano di assistenza per entrare in nuovi e specifici Paesi.

Il progetto di Unioncamere è gestito per la provincia berica da Made in Vicenza,

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza

Si amplia la platea dei potenziali beneficiari del progetto SEI di orientamento e accompagnamento ai mercati esteri, promosso a livello nazionale da Unioncamere e gestito per la provincia berica da Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza.

Inizialmente riservata alle aziende che fino ad oggi non hanno mai esportato o che hanno realizzato vendite all’estero in modo occasionale, l’iniziativa viene ora resa accessibile anche alle aziende che già operano con successo all’estero, ma che necessitano di supporto per entrare i nuovi specifici mercati nazionali nei quali non sono ancora presenti in modo strutturato.

Con questo scopo, le imprese potranno partecipare gratuitamente ad un vero e proprio percorso di accompagnamento, grazie ad una serie di interventi e azioni sinergiche. Più in dettaglio, è prevista un’attività generale di orientamento sui mercati esteri e una consulenza finalizzata ad aiutare ogni azienda a identificare i propri mercati target e quindi a definire un piano di export; saranno inoltre organizzati una serie di incontri informativi e sarà messo a disposizione dell’azienda un dossier con notizie e indicazioni utili; il tutto accompagnato da un percorso di formazione per acquisire in azienda le competenze necessarie a operare nei mercati internazionali.

Per informazioni e iscrizioni, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è possibile contattare direttamente Made in Vicenza (tel. 0444 994758/59/56 – e-mail: info@madeinvicenza.it).

Fonte: GB COMUNICAZIONE – Ufficio Stampa