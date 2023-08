Notti Magiche: concerto conclusivo con l’Arena di Verona Brass Quintet

29° Edizione dal 9 al 13 agosto 2023 a Campo di Brenzone (VR) il concerto conclusivo di domenica 13 agosto con l’Arena di Verona Brass Quintet

A Campo Teatro degli Ulivi, Campo di Brenzone, ore 10

ARENA DI VERONA BRASS QUINTET

Massimo Longhi (tromba), Erika Ferroni (tromba), Andrea Leasi (corno),

Giancarlo Roberti (trombone), Giovanni Battista Micheletti (tuba)

Domenica 13 agosto, la rassegna musicale Notti Magiche a Campo si concluderà con un concerto “fuori orario”, ovvero alle 10 del mattino al Campo Teatro degli Ulivi: un’occasione per apprezzare alla luce del sole il magnifico panorama del lago di Garda che si offre dal punto di vista rialzato di Campo di Brenzone. Tutto ciò sulle note classiche degli ottoni dell’Arena di Verona Brass Quintet, ovvero Massimo Longhi ed Erika Ferroni alle trombe, Andrea Leasi al corno, Giancarlo Roberti al trombone e Giovanni Battista Micheletti alla tuba.

Notti Magiche a Campo è organizzato da CTG Brenzone e Campo Teatro degli Ulivi, in collaborazione con il Comune di Brenzone sul Garda e l’Associazione Pro Loco per Brenzone.

L’Arena di Verona Brass Quintet

è stato creato nel 1993. I suoi componenti sono tutti prime parti dell’Orchestra dell’Arena di Verona, della quale sono un’emanazione cameristica ufficiale.

I membri di questo quintetto hanno maturato una grande esperienza in orchestra sotto la direzione di prestigiosi direttori come Lorin Maazel, Georges Prêtre, Alain Lombard, Daniel Oren, Claudio Scimone, dai quali hanno ricevuto lo stimolo per approfondire i loro interessi nel campo della musica da camera.

Il repertorio del gruppo spazia dal Cinquecento fino alla musica contemporanea e comprende anche brani appositamente commissionati a nomi illustri del panorama musicale italiano, oltre ad arrangiamenti originali appositamente realizzati dagli stessi componenti del quintetto.

Informazioni e prevendite:

I.A.T. di Porto di Brenzone sul Garda

tel. 045 7420076

email: info@brenzone.it

email: teatrocampoulivi@gmail.com

www.ctgbrenzone.org

www.facebook.com/NottiMagicheACampo

Facebook “Campo Teatro degli Ulivi”

Direttore artistico: Mauro Ottolini

Ufficio Stampa: Daniele Cecchini

cell. 348 2350217

e-mail: dancecchini@hotmail.com

Biglietti:

13 agosto, Arena di Verona Brass Quintet: posto unico 10 euro

Bambini fino a 8 anni: ingresso gratuito

Bambini dagli 8 ai 12 anni compiuti: 5 euro

Prima del concerto, nei pressi del borgo sarà in funzione un punto di ristoro

Come raggiungere il Campo Teatro degli Ulivi

Si raccomanda di munirsi di torce e di calzature adatte a percorrere una mulattiera.

Campo Di Brenzone si raggiunge a piedi, con una suggestiva e panoramica passeggiata di una mezz’ora, percorrendo le mulattiere con vista lago per raggiungere l’antico borgo e vivere le Notti Magiche a Campo 2023.

Per dare la possibilità di partecipare agli eventi anche chi potrebbe avere difficoltà nel percorrere il tratto a piedi, dalle ore 19 alle ore 21 viene organizzato un servizio navetta (solo per l’andata) con partenza dall’oleificio di Brenzone (via Ca’ Romana 6) e arrivo ai piedi del borgo di Campo, al quale si arriva poi con una piacevole passeggiata di soli 10 minuti verso il punto di ristoro e il Campo Teatro degli Ulivi.

Per prenotazioni: info@campoteatrodegliulivi.it