Granchio blu: catturiamolo e rendiamolo commestibile

Assessore Caner “Bene iniziative culinarie. Se non possiamo fermarlo, catturiamolo e rendiamolo commestibile” – Granchio blu

“L’unica azione concreta per contrastarne la proliferazione del granchio blu è catturarlo.

E allora perché sprecarlo?

Direi che è un’ottima idea quella di renderlo commestibile e metterlo sulle nostre tavole, proponendolo come prodotto attrattivo dal punto di vista gastronomico.

Se in altre realtà, come negli Stati Uniti, già lo fanno, non vedo perché non possiamo noi provare a trasformare un pericolo in opportunità”.

Lo afferma l’Assessore al turismo e all’agricoltura del Veneto Federico Caner, commentando le iniziative di questi giorni legate alla proliferazione del granchio blu nelle acque dell’alto Adriatico.

“Trasformare la pesca del granchio blu, considerato nuovo killer dei nostri mari, in una soluzione culinaria può rappresentare un’arma a nostra disposizione per limitare danni di settore che oggi è difficile quantificare – sostiene Caner -.

Questo crostaceo è diventato in poco tempo una minaccia reale per tutto il settore della pesca in Veneto, in particolare per il delicatissimo ecosistema della Laguna di Venezia patrimonio Unesco”.

“Ben vengano quindi – conclude – iniziative come quella odierna di Coldiretti ad Eraclea, dove è stato presentato un menù a base di polpa di granchio blu. Idee come queste contribuiscono a tenere alta l’attenzione sul problema, facendo capire come è possibile trasformare una calamità in opportunità”.

(AVN) – Venezia, 9 agosto 2023

Comunicato nr. 1357-2023 (AGRICOLTURA/TURISMO)

Dolce, morbida, si scioglie in bocca: la carne del granchio blu è una prelibatezza da gustare nelle zuppe, ma anche in preparazioni che ne esaltano la delicatezza

Il granchio blu è conosciuto anche come granchio reale ed è un meraviglioso crostaceo decapode dal corpo più largo che lungo. Lo puoi distinguere dagli altri granchi per via della sua colorazione bianca-azzurrina sul ventre, e sulle zampe blu intensa. In origine era presente solo nelle coste dell’America lambite dall’oceano Atlantico.

Oggi, è molto diffuso – e quasi infestante – anche nel mare Adriatico.

Il granchio blu ha una polpa prelibata ma poco conosciuta ideale per la realizzazione di piatti come la paella allo zafferano. Da provare poi in primi sfiziosi come la crema di granchio o la polpa di granchio alla creola. Ottima per la preparazione di fettuccine con ricci di mare e polpa.

Granchio blu, proprietà principali

Il granchio blu trova ampio utilizzo in cucina come ingrediente principale di piatti gustosi e non troppo calorici. La sua polpa, bianca e rosata in superficie, è morbida e si scioglie in bocca.

Viene utilizzato per dare delicatezza e struttura a rotoli di salmone, o conferire gusto ai wonton di granchio.

Si usa nei primi di mare e in tanti antipasti, in abbinamento con ingredienti che non coprano il suo sapore caratteristico.

La polpa commestibile è contenuta nel carapace e nelle chele e richiede un po’ di pratica per poter essere estratta con facilità. Ricicla il carapace per realizzare deliziosi fumetti o guazzetti.

Granchio blu, valori nutrizionali

L’apporto calorico della polpa di granchio blu è piuttosto ridotto e si attesta intorno alle 100 kcal per 100 grammi di prodotto.

Si tratta di una carne povera di grassi, ideale per una dieta ipocalorica, ma ricca di proteine ad alto valore biologico. Attenzione al colesterolo. Contiene inoltre vitamine idrosolubili del gruppo B come tiamina, riboflavina e niacina.

Granchio blu, benefici e controindicazioni

La carne del granchio blu è ricca di colesterolo, e dovrebbe pertanto essere consumata con moderazione da persone che soffrono di ipercolesterolemia. In quanto crostacei, sono un alimento potenzialmente allergizzante.

Fonte Buonissimo