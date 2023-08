Gaia Reschiglian ancora in biancorosso

La Velcofin Interlocks Vicenza comunica la permanenza in maglia berica di Gaia Reschiglian.

La giocatrice entra a roster come Under,

vista la ancora giovanissima età, e contribuirà alle rotazioni di coach Rebellato come alternativa tra le esterne.

Prodotto del vivaio, Reschiglian è già alla terza stagione da aggregata al gruppo della prima squadra.

Nelle scorse stagioni ha saputo farsi apprezzare per l’impegno, l’agonismo difensivo e anche la capacità di scendere in campo senza timore, dote non comune per le ragazze della sua età.

Classe 2005, 18 anni compiuti lo scorso aprile, il suo utilizzo nella seconda metà della stagione è stato limitato da un infortunio alla caviglia che l’ha tenuta fuori dal campo per diverse settimane, ma ora Gaia è pronta a testarsi ancora una volta nel campionato di A2.

Con la conferma di Reschiglian, il roster di Rebellato

è praticamente concluso: gli acquisti di Belosevic, Togliani, Pellegrini, Bevolo, Vitari, Assentato e Ruffo, uniti alle conferme di Fontana, Sturma, Peserico e ora Reschiglian danno all’allenatore berico undici giocatrici a disposizione, cui potrebbero aggiungersi, almeno per la preparazione in partenza tra una decina di giorni, altre due under per superare quota 12.

La stagione è quasi ai nastri di partenza e l’AS Velcofin Interlocks Vicenza ci arriva con la rosa al completo.

Vicenza, 7 agosto 2023

Contatti:

Edoardo Ferrio, ferrio.edoardo@gmail.com, 340 7908901

Sito ufficiale: https://www.asvicenza.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/asvicenza

Mail: asdilvicenza58@gmail.com

La Nostra Storia

A.S. VICENZA, squadra di Pallacanestro Femminile vicentina, viene fondata nel lonano 1958 da Antonio CONCATO, allora giovane allenatore che in quell’anno iniziava il campionato di serie C.