Enego, Mirko Artuso con Sconfinare: Storie di transumanze, di uomini e di altri animali

Sabato 12 agosto ore 16.30 in Località Frizzon ad Enego Mirko Artuso presenta in prima nazionale

“SCONFINARE: STORIE DI TRANSUMANZE, DI UOMINI E DI ALTRI ANIMALI”

Uno spettacolo omaggio al territorio, tra teatro, musica e natura

Va in scena sabato 12 agosto alle 16.30 presso Località Fizzon (e in caso di maltempo, nel Palazzo della Cultura e del Turismo) Sconfinare – Storie di transumanze, di uomini e di altri animali, uno spettacolo in prima nazionale di e con Mirko Artuso, in coproduzione con il Festival. Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico, qui in collaborazione con il comune di Enego e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cutura, la Regione del Veneto, il sostegno di Camera di Commercio Vicenza e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Parte dalla definizione di sconfinare, Mirko Artuso, per costruire questo spettacolo:

il racconto di un “passare attraverso, spostarsi da un luogo all’al­tro”. Ma anche andare oltre il limite prestabilito, uscire dai propri con­fini mentali e approdare in terre lontane spesso scono­sciute. In Sconfinare Artuso non racconta solo le migrazioni del passato e di oggi, parla anche di speranze e di futuro e soprattutto di come, gli studi, ci dicono che sarà l’umanità di domani. Parla delle persone, racconta del territorio e dei suoi confini, di come sono cambiati e di quando il confine lo si oltrepassava per i contrabban­di, proprio come avveniva nel luogo dove è ambientato lo spettacolo, un tempo confine tra Impero Asburgico e Repubblica di Venezia.

Un programma musicale dalle atmo­sfere mediterranee

In scena, insieme ad Artuso, il violinista Alaa Arsheed, il chitarrista e compositore Isaac De Martin e il violoncellista Matteo Artuso, per un programma musicale dalle atmo­sfere mediterranee, che riportano alle origini dell’iden­tità europea, attraversando un secolo di rivoluzioni indu­striali, guerre e crisi economiche. Un racconto in cui la piccola storia dei singoli dialoga con la grande storia, in cui realtà e finzione procedono di pari passo, portando in scena testimonianze di persone reali e inventate.

Mirko Artuso torna a Enego con questo nuovo spettacolo che racconta un territorio, le sue contraddizioni, le sue prospettive: un percorso iniziato con la prima parte del progetto Comunità Cultura Patrimonio, e che continua qui con la seconda, allargando i confini dello sguardo e del racconto. E racconta l’autore-attore: “Cosa cerco nel mio vagare? Domande nuove, punti di vista, scorci che mi sorprendano. Lo sappiamo, nella zona di comfort non si cresce, non si conoscono nuovi orizzonti, o persone nuove. Sconfinare è intrinsecamente umano: ogni essere umano è chiamato a sconfinare, uscire dai propri confini interiori. Vorrei che il pubblico di Enego si portasse a casa delle domande sulle quali riflettere, lasciando che ognuno possa trovare le proprie risposte”.

Mirko Artuso – Sconfinare – Storie di transumanze, di uomini e di altri animali

Sabato 12 agosto, h.16.30 – Località Frizzon, Enego (in caso di maltempo: Palazzo della Cultura e del Turismo)

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Fonte: Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well