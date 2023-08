Serie B1 femminile girone B, per Vicenza Volley esordio stagionale interno contro Ripalta Cremasca

L’avventura biancorossa inizierà il 7 ottobre al palazzetto di via Goldoni. Per il derby provinciale contro Noventa bisognerà aspettare il 2024

Sarà la matricola lombarda Ripalta Cremasca

a tenere a battesimo la nuova stagione di Vicenza Volley nel campionato di B1 femminile (girone B).

L’avventura biancorossa inizierà sabato 7 ottobre alle 20,30 al palazzetto dello sport di via Goldoni (giorno e orario delle gare interne, salvo eccezioni contingenti), con la squadra di Mariella Cavallaro che poi osserverà il turno di riposo e tornerà nuovamente davanti al pubblico amico il 21 ottobre contro il Volley Clodia.

Per il derby provinciale contro Noventa bisognerà aspettare il 2024: penultima giornata con andata il 13 gennaio a Vicenza e ritorno il 4 maggio a Noventa.

Le biancorosse concluderanno la regular season in casa l’11 maggio contro il Volley Academy V&V, formazione della provincia di Sondrio.

Vicenza Volley – “Inizieremo in casa – commenta coach Cavallaro –

contro Ripalta, un test difficile contro un avversario che già l’anno scorso aveva allestito un team molto competitivo raggiungendo la promozione in B1 da imbattuta e anche in estate non è stata a guardare.

Ha innestato elementi come la banda Crespi (promossa in A2 con Costa Volpino), la palleggiatrice Nicoli (in A2 con Albese) e la centrale Cattaneo, protagonista in A2 con Offanengo. Il divertimento sarà assicurato già dalla prima partita casalinga che si preannuncia combattutissima”.

Quindi aggiunge.

“Affronteremo una partita alla volta cercando il massimo dei risultati possibili. Ogni avversario va studiato e analizzato nei minimi dettagli perché la B1 è un campionato nazionale e come tale ogni squadra è temibile.

Il turno di riposo alla seconda giornata ci permetterà di lavorare ancora una settimana su di noi per affinare le intese e i meccanismi, visto che siamo una squadra completamente nuova.

Il derby contro Noventa sarà rimandato al 2024 mentre abbastanza ravvicinati saranno gli altri incontri contro le squadre del territorio come Aduna, Giorgione e le compagini veronesi”.

In copertina, Mariella Cavallaro, coach di Vicenza Volley

VICENZA, 8 AGOSTO 2023

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani