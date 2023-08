Vicenza: sospensione reddito di cittadinanza informazioni utili

Il numero 0444 221020 a disposizione per informazioni e appuntamenti sulla Sospensione reddito di cittadinanza

Per i residenti nei Comuni del distretto est dell’Aulss 8 Berica contattati dall’Inps

Il numero telefonico 0444 221020, dello sportello “A Vicenza non sei solo”, è a disposizione per richieste di informazioni da parte dei cittadini interessati dalla sospensione del reddito di cittadinanza.

Il servizio è messo a disposizione dall’Ambito territoriale sociale Ven_06, composto da 37 Comuni con capofila Vicenza. Possono chiamare il numero 0444 221020 i cittadini residenti nei Comuni del distretto est dell’Aulss 8 Berica che hanno ricevuto o che riceveranno la comunicazione dell’Inps di sospensione del beneficio e che ritengono di avere una situazione personale di gravità sociale e sociosanitaria. Sarà possibile fissare un appuntamento per avere informazioni ed eventualmente per richiedere una valutazione sociale per la verifica dei requisiti richiesti per riattivare il contributo.

1200 nuclei familiari territorio Ven_06

“A fronte dei circa 1200 nuclei dell’ambito territoriale interessati, di cui il 60% relativo a Vicenza, per un totale di circa 3mila persone – dichiara l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto -, i servizi sociali e l’Ufficio dell’Ambito territoriale sociale Ven_06 si sono fin da subito attivati per valutare le varie posizioni e intervenire in modo tale da non lasciare indietro nessuno. Il numero telefonico dello sportello “A Vicenza non sei solo”, già attivo per dare informazioni e assistenza a cittadini in difficoltà, anziani e persone in situazione di fragilità, ci è sembrato lo strumento più efficace e immediato. È necessario infatti prendere in carico i nuclei, circa una cinquantina, in particolari situazioni di fragilità per i quali il reddito potrebbe essere riattivato”.

In questi mesi l’Ufficio dell’Ambito territoriale sociale Ven_06 ha verificato tutti i nominativi dei percettori di reddito di cittadinanza dell’Ambito, compresi quelli in carico ai centri per l’impiego sulla piattaforma Anpal, in modo da poter procedere formalmente alla presa in carico di tutti nuclei familiari che ne hanno diritto, al fine di permettere la prosecuzione del beneficio economico oltre i sette mesi.

È inoltre possibile che alcuni nuclei familiari, mai valutati dai servizi sociali, possano avere dei requisiti di fragilità tali da rendere necessaria la presa in carico e la conseguente prosecuzione del beneficio economico oltre le sette mensilità previste, fermo restando il termine al 31 dicembre 2023.

I Comuni dell’Ambito territoriale Ven_06

Lo sportello risponde solo per i residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale Ven_06 e precisamente per Agugliaro, Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano Veneto, Barbarano Mossano, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia Dei Berici, Castegnero, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano Di Zocco, Grumolo Delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano , Pojana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino , Sandrigo, Sossano, Sovizzo, Torri Di Quartesolo, Vicenza, Villaga, Zovencedo

Il numero 0444 222010 dello Sportello “A Vicenza non sei solo” risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì pomeriggio dalla 15 alle 17. Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42719,250025 .

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa