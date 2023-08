La disarmante polemica sollevata dalla sinistra scledense – Schio: solidarietà all’assessore Aldo Munarini

Siamo al delirio.

Non è più accettabile ricevere lezioni da parte di coloro che vogliono imporre il loro punto di vista con la scusa di un trito e ritrito antifascismo.

Qualcuno mi spiega cos’ha di liberale e democratico questo approccio al confronto politico?

Mettere sulla graticola una persona per una frase o per le sue opinioni, per quanto discutibili, è la quintessenza dell’incoerenza e dell’ipocrisia per chi poi sostiene che “abbiamo la Costituzione più bella del mondo”.

I democratici antifascisti sono dei casi strani che forse un giorno qualcuno studierà in sedute cliniche di psicologia .

Si appellano alla Costituzione, ma solo quando gli fa comodo.

In altre occasioni, invece, sono degli inguaribili smemorati che si scordano quale sia il fondamento base della Carta, ovvero la libertà di espressione e di opinione.

Se Ceccon o Munarini avessero scritto “hasta la victoria siempre”, citando un motto che piaceva molto a Che Guevara, i “buoni” non avrebbero sollevato alcuna polemica.

E nemmeno io che appartengo ad un’altra parrocchia politica.

Essendo stato spesso preso di mira da costoro, so bene cosa vuol dire essere linciati pubblicamente.

Non posso quindi esimermi dall’esprimere la mia piena e incondizionata solidarietà all’assessore Aldo Munarini per questa ennesima scadente e disarmante polemica di cui la sinistra si è fatta nuovamente portavoce.

Alex Cioni – Consigliere comunale di Schio

Dirigente provinciale di Fratelli d’Italia

BLOG: http://alexcioni.blogspot.com/