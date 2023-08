Progetto GOL: reinserimento lavorativo nei settori Moda e Oro

Con il progetto GOL i settori Moda e Oro hanno favorito il re inserimento lavorativo

e fornito alle imprese professionalità di cui hanno bisogno le aziende

Reinserimento nel mondo lavorativo per chi ne è stato estromesso, possibilità per le imprese di formare competenze e professionalità di cui hanno bisogno. È quanto previsto da GOL progetti di Garanzia Occupabilità Lavoratori previsti dal PNRR per rafforzare i servizi di politiche attive del lavoro.

La prima iniziativa ha riguardato il Tecnico di Sartoria

Un’occasione che Confartigianato Imprese Vicenza ha voluto sostenere con convinzione. Una prima iniziativa, che ha coinvolto otto partecipanti in un percorso di riqualificazione professionale in “Tecnico di Sartoria” della durata di 152 ore, coordinata dal Cesar (ente di formazione) in collaborazione con la Consulta del Mestiere Abbigliamento e Accessori Moda della Confartigianato vicentina, si è conclusa in questi giorni con esiti talmente positivi da essere subito replicata.

Altri percorsi sulla moda e oreficeria

A seguito della formazione avvenuta in un istituto privato a indirizzo Moda e in un laboratorio di un’azienda socia (Parco delle Stagioni), quattro utenti, soprattutto donne, hanno potuto proseguire il percorso formativo e di reinserimento nel mondo del lavoro attraverso un tirocinio in alcune imprese del settore. Altre sei sono ora coinvolte nel nuovo ciclo, mentre un percorso analogo è stato avviato anche nell’Oreficeria.

L’iniziativa è stata accolta sin da subito con favore da parte della categoria Moda, che ha apprezzato l’opportunità di poter essere coinvolta nella formazione “in aula” (cui hanno preso parte Paola Girardi e Adriana Muzzolon, titolari delle omonime sartorie, e Maria Stefania Botton, titolare della ditta Sinergy Fashion Group) e di poter poi eventualmente procedere a inserimenti in azienda.

GOL un’opportunità da prendere al volo

“In una fase storica come quella attuale, in cui anche nel nostro comparto si fatica a reperire nuovo personale, iniziative come quella promossa dal Cesar attraverso il programma regionale ‘GOL’ rappresentano un’opportunità da cogliere al volo –sottolinea Luca Bortolotto, presidente del Sistema Moda di Confartigianato Imprese Vicenza –. Il nostro comparto è rappresentato principalmente da realtà artigiane che producono collezioni per alcune delle principali maison del lusso internazionale. Quindi un patrimonio inestimabile di competenze che rischiamo di disperdere se non concentriamo i nostri sforzi nella formazione. Ma nel trasferimento delle capacità per garantire il ricambio generazionale”.

A riprova della buona riuscita e dell’interesse riscosso dall’iniziativa, ecco dunque la replica del percorso “Tecnico di Sartoria”. In una seconda edizione, partita nelle scorse settimane e che vede coinvolti sei nuovi partecipanti.

Il comparto Moda non è tuttavia l’unico settore coinvolto:

a giugno è infatti partito un corso di Oreficeria della durata di 200 ore. Seguito da un periodo di tre mesi di tirocinio in aziende artigiane vicentine del comparto. E un secondo corso è stato avviato a metà luglio. Un’opportunità preziosa, dunque, anche per il mondo orafo vicentino, settore che negli ultimi due anni è protagonista di una crescita da record nelle esportazioni ma che tuttavia, come il settore della Moda, deve reperire nuove leve formate.

Contributi video:

Luca Bortolotto, presidente del Sistema Moda di Confartigianato Imprese Vicenza

https://drive.google.com/file/d/1_ZYzhH0ahszNofvJpK4oU6XT8amC9aQK/view?usp=sharing

Testimonianza di:

Rosario Adelina Cabanillas Rivera

https://drive.google.com/file/d/1HGJCi3Jbx7kpsgupsn0iSfjB5CmqdJOx/view?usp=sharing

Fonte: Confartigianato Imprese Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato del 08 agosto 2023