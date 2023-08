Monte Berico Vicenza: notte di San Lorenzo ad osservare le stelle cadenti

“Desidera. La notte di San Lorenzo” giovedì 10 agosto in piazzale della Vittoria Monte Berico, a Vicenza la magia della notte ad osservare le stelle cadenti

Dalle 21 alle 2 luci spente e, in sottofondo, le note di un pianoforte a coda

Giovedì 10 agosto, dalle 21 alle 2, nel piazzale davanti alla Basilica di Monte Berico. libero dalle auto, le note di un pianoforte a coda faranno da sottofondo alla serata dedicata, per tradizione, ad osservare le stelle cadenti.

L’iniziativa, intitolata “Desidera. La notte di San Lorenzo“, è promossa dagli assessorati alle politiche giovanili e alla cultura e turismo.

“Il nostro grazie va alla curia, alla questura e alle attività commerciali per la preziosa collaborazione nell’organizzazione di un evento unico per la città. – Dichiarano gli assessori alla cultura e turismo Ilaria Fantin e alle politiche giovanili Leonardo Nicolai –. Ora sta ai cittadini rispettare il luogo accogliendo lo spirito dell’iniziativa. Per godere al meglio l’esperienza di uno spazio libero dalle auto suggeriamo di raggiungere il piazzale a piedi. In alternativa, saranno disponibili alcuni stalli lungo la strada o, grazie alla diocesi, il parcheggio dell’Istituto superiore di Scienze religiose in viale Cialdini 2”.

Ad eseguire i brani al pianoforte saranno Diego Bassignana e Sergio Marcante.

Per una migliore visione del cielo stellato l’illuminazione pubblica verrà spenta. Resteranno accese solamente le luci che illuminano la Basilica.

Nell’area interessata dall’evento, a garanzia della sicurezza del pubblico, verranno collocate due isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti. Dalle 20.30 alle 2, inoltre, saranno vietate la somministrazione, la vendita e la detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine.

In piazzale della Vittoria sarà vietata la sosta dalle 16 alle 3.

Su gentile concessione della Comunità Servi di Maria sarà aperto, per l’occasione, il parcheggio dell’Istituto superiore di Scienze religiose “Santa Maria di Monte Berico”, in viale Cialdini 2.

Sarà sempre possibile raggiungere il ristorante situato accanto.

La partecipazione è libera.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa