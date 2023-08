Malo: nuove risorse per il sociale dall’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale destina altri 130 mila euro a sostegno delle famiglie maladensi. – Malo: nuove risorse per il sociale.

Il Consiglio comunale ha nei giorni scorsi deliberato

una serie di integrazioni destinate a valorizzare e potenziare i servizi.

Sono stati destinati oltre 30 mila euro per la convenzione gestione asilo nido comunale: l’asilo ha ottenuto l’accreditamento per ulteriori 11 bimbi, la capienza ora è al massimo e ci sono 72 bambini.

Malo <Riteniamo sia imprescindibile in questo momento storico potenziare ogni forma di sostegno alla genitorialità, l’intervento del comune è volto a contenere l’importo delle rette di frequenza>, spiega l’assessore alla promozione sociale e politiche giovanili Federico Spillare.

Integrato anche il contributo a copertura del costo del servizio pasti a domicilio per circa 6 mila euro mentre 30 mila euro sono stati allocati per il servizio assistenza domiciliare.

<Questo servizio è rivolto alle persone più fragili del nostro comune soprattutto anziani, gli utenti sono in aumento e non vogliamo certamente pesare sulle famiglie>, continua l’assessore.

Sono destinati ai tirocini lavorativi per persone in difficoltà 17 mila e 200 euro, con l’obiettivo di inserirle o re-inserirle nel mondo del lavoro. L’’iniziativa è destinata a persone svantaggiate e mira al loro inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro a attraverso un percorso formativo.

Importante integrazione anche per il capitolo

delle politiche giovanili, si tratta di 8 mila euro a sostegno delle iniziative che si traducono anche in una forte collaborazione con l’istituto scolastico “Ciscato”.

<Questi interventi uniscono all’aspetto ludico un carattere di prevenzione in quanto ci aiutano a prevenire l’acuirsi di situazioni potenzialmente a rischio>, spiega l’assessore Spillare.

Le risorse che a vario titolo sono destinate ai sussidi economici ai bisognosi vedono un incremento di oltre 30 mila euro: è stato integrato lo specifico capitolo ma anche il fondo famiglia e le risorse destinate ad interventi economici straordinari.

Sono state aumentate anche le ore di servizio di assistenza sociale convenzionata per il quale l’amministrazione ha stanziato ulteriori 5 mila euro.

<La variazione vale circa 130 mila euro e conferma la particolare attenzione al sociale dell’amministrazione.

L’intervento risponde a delle concrete esigenze del territorio

che mai come in questo periodo storico sono in costante evoluzione. Le famiglie sono cambiate, il contesto sociale è cambiato è essenziale quindi adeguare i servizi ottimizzando le risorse che non sono infinite.

A tal riguardo vorrei spendere una nota di apprezzamento per gli uffici che grazie alla puntuale rendicontazione ci permettono di ottenere anche dei contributi attenuando in questo modo gli effetti sul bilancio>, conclude l’assessore.

Malo, 8 agosto 2023

Fonte Comune di Malo – Responsabile dei Servizi al Cittadino