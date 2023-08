La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto 2024: svelate le date

Dal 27 al 30 giugno: la Leggenda continua! – La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto 2024

Anticipate dall’annuncio sui Social Media,

il Circolo Veneto Automoto d’Epoca (CVAE) è lieto di comunicare le nuove date ufficiali della ventinovesima edizione de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto”: si parte giovedì 27 giugno per vivere quattro giorni da Leggenda sulle Dolomiti!

La ventottesima edizione de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto” si è conclusa da poco più di un mese, ma la voglia di tornare a vivere la propria passione per i motori è già tanta e le Dolomiti un richiamo che, forse anche per le temperature africane di questa strana estate, non può essere ignorato.

“Non ci siamo mai realmente fermati –

sono le parole del portavoce e presidente del CVAE Stefano Chiminelli – perché costantemente alla ricerca di come migliorare un evento che è sempre più conosciuto a livello internazionale.

E i nostri drivers, amici più che ospiti, sono come noi: instancabili! Per questo motivo, viste le numerose richieste, abbiamo deciso di annunciare le date in anticipo rispetto al solito.

E ora cercheremo di prenderci un po’ di meritato riposo per arrivare carichi a settembre, pronti a ripartire da quelli che sono i punti forti della manifestazione: auto e piloti semplicemente fantastici, luoghi da sogno ed un’organizzazione che ha come focus il benessere dei partecipanti e gratificare la passione del pubblico che ci segue sempre numeroso”

Mentre, quindi, anche noi auguriamo a tutti voi di trascorrere una splendida estate, vi ricordiamo le date per l’anno prossimo: dal 27 al 30 giugno 2024, appuntamento con la Leggenda!

BUONE VACANZE!