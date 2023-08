È quanto mai bizzarra l’uscita del consigliere di Fratelli d’Italia Naclerio, oggi all’opposizione, sul rapporto tra l’amministrazione comunale e la Polizia Locale di Vicenza – Ida Grimaldi: replica al consigliere Naclerio

Lo è perché proprio il consigliere Naclerio

ha avuto per 5 anni la delega alla sicurezza dalla precedente amministrazione e ci ha lasciato in eredità una città più insicura e degradata rispetto a come l’aveva trovata.

Durante la campagna elettorale, una delle lamentele più spesso ricevute dai cittadini, riguardava proprio il progressivo peggioramento della sicurezza in città avvenuto durante l’amministrazione di centro-destra.

Non è nostra abitudine, tuttavia, dare la colpa a chi ci ha preceduto: oggi abbiamo noi la responsabilità di governare la città e ce l’assumiamo per intero.

Sarebbe però il caso che, chi ha avuto la possibilità di cambiare la città negli ultimi 5 anni e non lo ha fatto, evitasse ora accuse ridicole alla nuova amministrazione, per di più a soli due mesi dall’inizio del mandato.

Le critiche sono ancor più strane e incomprensibili perché, per ora, i compiti e le funzioni della Polizia locale sono esattamente gli stessi lasciati in eredità dall’amministrazione Rucco. Se il consigliere Naclerio, quindi, oggi muove delle critiche all’attuale amministrazione, non ci resta che rispedirle al mittente perché egli sta criticando il suo stesso operato.

Vogliamo però rassicurare il capogruppo di Fratelli d’Italia:

siamo pienamente consapevoli che dobbiamo migliorare la sicurezza in città, ridurre la presenza di bivacchi in centro storico e nei quartieri e limitare il fenomeno dell’accattonaggio molesto presso i parcheggi pubblici della città e dell’ospedale.

Tutte cose che in 5 anni l’Amministrazione, di cui lui faceva parte, non è stata in grado di fare.

Sono tutti obiettivi che ci siamo dati e sui quali intendiamo lavorare coordinandoci con le Forze dell’Ordine, ma anche potenziando e riorganizzando il corpo della Polizia Locale.

Lo faremo non certo “attraverso la tradizione storica delle amministrazioni di sinistra, tese ad utilizzare la polizia municipale solo per far cassa“, come da pura illazione di Naclerio.

I primi fatti li abbiamo già messi in campo portando da 2 a 6 le assunzioni previste per l’organico della PL, anche se certo non basteranno, mentre nei prossimi mesi ci concentreremo sull’individuazione di una nuova sede per la Polizia Locale e sull’istituzione dei vigili di quartiere.

Per noi la sicurezza è una vera priorità, ma non soltanto a parole e con gli slogan: faremo parlare i fatti e le scelte amministrative.

IDA GRIMALDI-CAPOGRUPPO CONSILIARE LISTA POSSAMAI SINDACO