Bassano: modifiche alla viabilità per lavori di pavimentazione in via Jacopo Da Ponte

Partiranno a breve i lavori per la realizzazione di una pavimentazione in porfido in via Jacopo Da Ponte a Bassano del Grappa (VI), nel tratto compreso tra gli innesti con vicolo Jacopo Da Ponte e viale delle Fosse.

I lavori rientrano nel complesso di interventi in corso per la sistemazione dei percorsi e dell’illuminazione del tratto sud-ovest di viale delle Fosse.

In occasione dell’avvio dei cantieri, a partire dal 21 agosto e fino al 30 settembre 2023, e comunque fino all’ultimazione della nuova pavimentazione, sono istituite le seguenti modifiche al transito veicolare:

divieto di transito dei veicoli, con eccezione per i mezzi d’opera, nel tratto di via Jacopo Da Ponte compreso tra vicolo Jacopo Da Ponte e viale delle Fosse

divieto di transito dei veicoli in vicolo Jacopo Da Ponte, con eccezione di residenti e autorizzati

doppio senso di circolazione in via Jacopo Da Ponte nel tratto compreso tra via Barbieri e vicolo Jacopo Da Ponte solo per residenti e autorizzati

obbligo di svolta verso sud, in direzione piazzale Trento, per chi esce dagli accessi carrai in vicolo Jacopo Da Ponte.

In tutti i tratti sopracitati è garantito il transito dei pedoni, interessati soltanto dalla chiusura temporanea dell’attraversamento semaforizzato in viale delle Fosse, di fronte all’ex ospedale, e dalla riapertura, sempre temporanea, dell’attraversamento pedonale all’incrocio tra viale delle Fosse e via Chilesotti per consentire l’accesso in Largo Corona d’Italia, in direzione centro storico.

È prevista infine la rimozione temporanea dell’area riservata al carico/scarico merci e alla sosta dei disabili in prossimità del civico 30 di viale delle Fosse.

Ordinanza lavori via Da Ponte

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa