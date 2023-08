12 agosto: Davide Van De Sfroos in concerto a Campo di Brenzone sul Garda (VR)

29° Edizione di Notti Magiche dal 9 al 13 agosto 2019 a Campo di Brenzone (VR)

Concerto di sabato 12 agosto

Campo Teatro degli Ulivi, Campo di Brenzone, ore 21:30

Davide Van De Sfroos

“Live Estate 2023”

Davide Van De Sfroos (voce),

Angapiemage Galiano (violino, mandolino, tamburello, cori),

Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica),

Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori),

Andrea Cusmano (trombone, plettri, chitarra, flauti dritti, fisarmonica, tastiere, cori),

Matteo Luraghi (basso), Silvio Centamore (batteria, percussioni)

L’ospite più atteso di tutta la rassegna

Davide Van De Sfroos è l’ospite più atteso della rassegna musicale Notti Magiche a Campo: il cantautore lombardo si esibirà sabato 12 agosto alle ore 21:30 al Campo Teatro degli Ulivi di Campo di Brenzone (VR). Per questa tappa del suo tour “Live Estate 2023” sarà accompagnato da una band dalle originali sfumature timbriche, con Angapiemage Galiano (violino, mandolino, tamburello, cori), Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Andrea Cusmano (trombone, plettri, chitarra, flauti dritti, fisarmonica, tastiere, cori), Matteo Luraghi (basso) e Silvio Centamore (batteria, percussioni).

Notti Magiche a Campo è organizzato da CTG Brenzone e Campo Teatro degli Ulivi, in collaborazione con il Comune di Brenzone sul Garda e l’Associazione Pro Loco per Brenzone.

In attesa dell’uscita del suo nuovo disco di inediti (Manoglia, previsto per ottobre), Davide Van De Sfroos prepara il terreno con un nuovo tour nazionale, “Live Estate 2023”, nella cui scaletta trovano spazio brani del precedente disco Maader Folk (2021) oltre ai successi della sua carriera, comprese alcune canzoni che mancavano da parecchio tempo nel suo repertorio live.

Conosciamo un po’ Davide Van De Sfroos

Davide Bernasconi, in arte Davide Van De Sfroos, è un cantautore e scrittore nato a Monza e cresciuto sul Lago di Como. In trent’anni di carriera musicale ha pubblicato sette album di inediti da solista, oltre a diversi live e una rivisitazione antologica con orchestra. Nel 1999 ha ricevuto il Premio SIAE/Club Tenco come Miglior artista emergente. Ha poi vinto due volte la Targa Tenco per il Miglior disco in dialetto: con E sémm partíi nel 2002 e con Pica! nel 2008. Nel 2011 si è classificato quarto al Festival di Sanremo con “Yanez”, brano che ha dato il nome al quinto album. Come scrittore, ha pubblicato cinque romanzi editi da La Nave di Teseo e Bompiani. Nel 2021 ha debuttato anche come autore e conduttore su Rai 2 con “Il Mythonauta”. Nel 2022 è stato ospite del disco di Francesco Guccini Canzoni da intorto. Sempre nel 2022 è uscito Davide Van De Sfroos Live 2022, una raccolta di alcuni dei brani più significativi della carriera del cantautore, registrati durante la tournée del 2022.

Informazioni e prevendite:

I.A.T. di Porto di Brenzone sul Garda

tel. 045 7420076

email: info@brenzone.it

email: teatrocampoulivi@gmail.com

www.ctgbrenzone.org

www.facebook.com/NottiMagicheACampo

Facebook “Campo Teatro degli Ulivi”

Direttore artistico: Mauro Ottolini

Ufficio Stampa: Daniele Cecchini

cell. 348 2350217

e-mail: dancecchini@hotmail.com

Biglietti:

12 agosto, Davide Van De Sfroos: posto unico 20 euro

Bambini fino a 8 anni: ingresso gratuito

Bambini dagli 8 ai 12 anni compiuti: 5 euro

Prima del concerto, nei pressi del borgo sarà in funzione un punto di ristoro

Come raggiungere il Campo Teatro degli Ulivi

Si raccomanda di munirsi di torce e di calzature adatte a percorrere una mulattiera.

Campo Di Brenzone si raggiunge a piedi, con una suggestiva e panoramica passeggiata di una mezz’ora, percorrendo le mulattiere con vista lago per raggiungere l’antico borgo e vivere le Notti Magiche a Campo 2023.

Per dare la possibilità di partecipare agli eventi anche chi potrebbe avere difficoltà nel percorrere il tratto a piedi, dalle ore 19 alle ore 21 viene organizzato un servizio navetta (solo per l’andata) con partenza dall’oleificio di Brenzone (via Ca’ Romana 6) e arrivo ai piedi del borgo di Campo, al quale si arriva poi con una piacevole passeggiata di soli 10 minuti verso il punto di ristoro e il Campo Teatro degli Ulivi.

Per prenotazioni: info@campoteatrodegliulivi.it

